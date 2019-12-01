شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل ألبومه الجديد وموعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم طارق الشيخ على موسم رأس السنة لطرح ألبومه الجديد الذى يشمل 8 أغانى متنوعة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمهم عزيز الشافعى وعصام حجاج وتامر حجاج وهانى الصغير وحسين محمود وآخرون، ويراهن الشيخ عليه بقوة خلال مشواره الفنى لأنه يقدمه بشكل جديد، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

طارق الشيخ طرح مؤخرا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "حظى خانى" وهى من ألحانه، وكلمات سامح الكومى، وتوزيع محمد جابر وإخراج محمد حجازى.

Advertisements

وتقول كلمات الأغنية "أنا حظى خانى مع الاسف وإتخلى عنى، حظى خانى وعاشرت ناس كل شغلتها الأذى كان لازم أبعد عنهم وأنفد بجلدى، ومكنش أبدا زيهم ولاحاجة من دى وطلعتى منهم فى النهاية بمعجزات".