شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أشرف زكى يكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحى فى دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم، منذ قليل، مؤتمر صحفى للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربى للمعاهد والكليات المتخصص المقرر انطلاقها الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر المقبل، وذلك بأكاديمية الفنون.

وقال علاء عبد العزيز، رئيس المهرجان، إن هذا المهرجان يأتى تأكيدا لدور مصر الرائد فى تدريس الفنون بشكل علمى وأكاديمى دعما لمواهب الشباب، مشيرا إلى أن المهرجان تلقى دعمًا كبيرًا من د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ومن الهيئة العربية للمسرح، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة السياحة، وأكاديمية الفنون برعاية رئيسها د. أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والهيئة العامة المصرية للكتاب، ومحافظة الإسكندرية التى سهلت كافة الإجراءات، بالإضافة إلى د. مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية التى ستقام فيها كل العروض المسرحية والورش التدريبية.

وأعلن "عبد العزيز" عن أسماء لجنة تحكيم المهرجان التى ترأسها د. سميرة محسن، وتضم فى عضويتها كل من: الكويتى د. فهد السليم، العمانية د. عزة القصابى، السورى جمال سليمان، الأردنيان منذر رياحنة وإياد نصار، ومن مصر المخرج محمد سامى، الفنانة لقاء الخميسى، د. أحمد عبد العزيز.

وأشارت د.غادة جبارة، نائب رئيس أكاديمية الفنون عضو اللجنة العليا للمهرجان، إلى أن المهرجان يأتى كخطوة لدعم المواهب الشابة وتشجيع التبادل الثقافى بين طلاب المعاهد والكليات المتخصصة، مضيفة أن المهرجان يكرم فى دورته الأولى مجموعة من الفنانين، وهم، محمد صبحى، خالد النبوى، الكويتى داوود حسين، د. حسن عطية، د. عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.

ونوه أيضا د. مصطفى سليم رئيس لجنة مشاهدة العروض، أن المهرجان يشارك فيه عشر عروض مسرحية، وهي: "الخروج إلى الحياة" من الكويت، "بر" من المملكة الأردنية الهاشمية، "العاصفة" من المملكة العربية السعودية، "هناء" من المملكة المغربية، "الديكتاتور" من لبنان، "موشكا" من سلطنة عمان، ومن مصر "جبر الخواطر" و"الوحوش الزجاجية" و"إصابة شنيعة" و"أصحاب السعادة".

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وأشار "سليم" إلى أن لجنة المشاهدة قامت أولا باستبعاد كل العروض التى تقدمت من قبل الفرق المستقلة التى كانت لا تعى أن المهرجان يستهدف المتخصصين فقط، كما وضعت اللجنة معايير تأسيسية للاختيار قد تتطور بعد ذلك، وكان أهمها أن تكون العروض المشاركة أنتجت خلال عام واحد لأنه مهرجان سنوى وسيتكرر.

وأضاف "سليم" أن المهرجان سيتضمن ثلاث ورش للإخراج المسرحى وحرفية الكتابة المسرحية وإعداد وحرفية الممثل، يحاضر فيها من تونس د. حمادى الوهايبى، ومن مصر د. علاء عبد العزيز، د. رانيا فتح الله.

وأوضح د. أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان أن سبب تأخره عن بداية المؤتمر الصحفى يرجع إلى سفره المفاجئ للقاء محافظ الإسكندرية الجديد تأكيدا على تعاونه مع فريق عمل المهرجان حتى يخرج للنور بصورة مشرفة.

وعن سبب اختيار الإسكندرية لإقامة المهرجان فيها أشار "زكي" إلى أنه رغب فى الخروج من مركزية القاهرة ودعم فرع المعهد العالى للفنون المسرحية هناك، ولذلك وقع الاختيار على إحدى طلابه ليكون مديرا للدورة الأولى من المهرجان التى تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافى بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابى مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التى تبرز إمكاناتهم الفنية، وتقام الدورة تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم من الهيئة العربية للمسرح.