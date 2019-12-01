شاهد.. خالد الصاوي يرقص على إحدى الأغنيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان خالد الصاوي فيديو له مؤخراً عبر حسابه على موقع إنستجرام، وهو يرقص على أحد الأغاني، لتنهال عليه التعليقات من جانب متابعيه بشكل كبير الذين تفاعلوا مع الفيديو وأثنوا عليه خلال عدد كبير من الكومنتات.
على جانب آخر تعد آخر أعمال الفنان خالد الصاوي هي مشاركته في فيلم "الفيل الأزرق 2 " و"ولاد رزق 2 " بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، كما يعد آخر ظهور له مشاركته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مؤخراً.
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