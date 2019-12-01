شكرا لقرائتكم خبر عن شوف الرد الكامل لـ"ليوناردو دى كابريو" على رئيس البرازيل بشأن تبرعات إنقاذ الأمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، انتقادات واسعة خلال الساعات القليلة الماضية من الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، الذى قال، الجمعة، إن نجم هوليوود ليوناردو دى كابريو، مول الحرائق التى تشتعل فى غابات الأمازون المطيرة دون تقديم أى دليل، وذلك فى أحدث هجوم من قبل الزعيم اليمينى فى إلقاء المسؤولية عن حرائق الغابات والتى أثارت قلقًا دوليًا.

ومن جهته، أصدر دى كابريو، بيانًا، مساء السبت، للرد على اتهامات الرئيس البرازيلى، وقال "فى هذا الوقت الذى تمر فيه أزمة الأمازون، أؤيد شعب البرازيل الذى يعمل على إنقاذ تراثه الطبيعى والثقافى".



رد ليوناردو دى كابريو على اتهامات رئيس البرازيل

وأضاف نجم هوليود المهتم بالبيئة، "إنها مثال مدهش ومؤثر ومتواضع للالتزام والعاطفة اللازمة لإنقاذ البيئة.. مستقبل هذه النظم الإيكولوجية التى لا يمكن تعويضها على المحك، وأنا فخور بالوقوف مع المجموعات التى تحميهم"، وتابع "بينما تستحق الدعم، لم نقم بتمويل المنظمات المستهدفة.. مازلت ملتزمًا بدعم المجتمعات الأصلية البرازيلية والحكومات المحلية والعلماء والمربين وعامة الناس الذين يعملون بلا كلل لتأمين منطقة الأمازون من أجل مستقبل جميع البرازيليين".

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وكان الرئيس البرازيلى بولسونارو يعلق على ما يبدو على منشورات فى وسائل التواصل الاجتماعى، تقول إن الصندوق العالمى للحياة البرية قد دفع أموالًا من أجل صور التقطها رجال إطفاء متطوعون يفترض أنها استخدمت بعد ذلك من أجل جمع تبرعات من بينها تبرع قيمتها 500 ألف دولار قدمه دى كابريو.



بيان ليوناردو دى كابريو للرد على رئيس البرازيل

ومن جهته، نفى الصندوق العالمى للحياة البرية تلقيه مساهمة من دى كابريو أو حصوله على صور من رجال الإطفاء، وقال بولسونارو خلال تصريحات مقتضبة أمام قصر الرئاسة، "ليوناردو دى كابريو رجل رائع أليس كذلك؟.. أعطى أموالا لحرق الأمازون"، كما سبق ونفى دى كابريو – الجمعة - تبرعه للصندوق العالمى للحياة البرية.