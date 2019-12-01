شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج عبد العظيم ينضم لأبطال فيلم "مش أنا" لتامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان حجاج عبد العظيم على المشاركة بفيلم "مش أنا" الذى يخوض بطولته تامر حسنى وحلا شيحة.

وكانت الجهة المنتجة للفيلم قد أعلنت مؤخرًا إسناد البطولة النسائية بالفيلم للفنانة حلا شيحة، بعد عدة ترشيحات لتقديم هذا الدور.

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فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى وحلا شيحة وحجاج عبد العظيم وماجد الكدوانى، وما زالت الترشيحات قائمة لاختيار باقى فريق العمل، وهو من تأليف وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومن إخراج سارة وفيق

يذكر أن حجاج عبد العظيم، شارك مؤخرًا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" فى حكاية "على الهادى يا زبادى"، إخراج مصطفى فكرى، وخاض بطولتها نسرين أمين ونبيل عيسى وحجاج عبد العظيم ومدحت تيخا، وإيناس مكى، واستطاع المسلسل أن يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشة.

وينتظر تامر حسنى عرض فيلمه "الفلوس" المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.