شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى مرشح لـ جائزة "جينيس ريكورد" كأفضل فنان مؤثر فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جائزة "جينيس ريكورد" إنجليزية الأصل، وهى عبارة عن "لوحة باسم الفنان"، ويوقع عليها المحبون والجمهور والمتأثرون بتلك الفنان حول العالم سواء من أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.

ومن أنواع التأثير لتامر حسنى حتى حصل على تلك الجائزة، هى الأغانى التى قدمها تامر حسنى وأبرزها أغنية "أنا مش عارف أتغير"، إذ اثرت إيجابياً بشكل كبير على عدد كبير من الشباب والفتيات، بسبب سلوكهم وتصرفاتهم، وأغنية "الموضوع فيك" التى قدمها لمستشفى سرطان الأطفال، وأصبحت قوة دافعة لأصحاب هذا المرض، كذلك قصة كفاح تامر حسنى منذ بدايته الفنية والشخصية العنيدة التى ظلت تحارب من أجل حلمها بالنجومية حتى وصل لمكانته كأفضل فنان عربى، كذلك المظهر والسلوك الذى يظهر به تامر حسنى سواء فى أفلامه أو لقاءاته أو حفلاته، حتى احتذى به شباب كثير فى مختلف الفئات العمرية.