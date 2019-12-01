شكرا لقرائتكم خبر عن مي عمر آخرهن.. صائدات التريند فى الدورة الـ41 بمهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تحظي المهرجانات الفنية باهتمام كبير من جانب النجوم والنجمات اللاتي يسعين للظهور بأفضل صورة ممكنة، وهو الأمر الذى يحدث في كافة المهرجانات الفنية سواء داخل مصر بمهرجانات مثل الجونة أو القاهرة السينمائي، أو حتي بالمحافل الدولية كمسابقة الأوسكار التي يخطف نجومها الأضواء على الريد كاربت.

ومع انتهاء فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي بالأمس نسلط الضوء على أبرز 4 لقطات خطفت الأضواء من بداية الدورة وحتي الختام التي خطفت فيه مي عمر الأضواء.

كعادة الفنانة رانيا يوسف خطفت الأضواء مبكراً في اليوم الأول، وذلك من خلال الفستان الذي ارتدته وتصدرت به التريند في اليوم الأول من فعاليات الدورة الأخيرة.



رانيا يوسف

أيضاً استحوذت سما المصري على التريند هى الأخرى، وذلك عن طريق مفاجأة الجميع عبر إطلالة هي الأغرب لها، حيث ارتدت فيها الحجاب، وعلقت على ذلك عبر حسابها على إنستجرام بكتابة: "آجى بطرحه بـ50 جنيها وفستان مقفول بألف جنيه آخد التريند من غير حتى ما امشى على سجادة حمرا".

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سما المصري

لم تقتصر الأمور على فساتين النجمات، وإنما شهدت الدورة الأخيرة خطف الأضواء بطريقة الفيشاوي الذي سبق وقبل زوجته على الريد كاربت، حيث تكرر الأمر ولكن تلك المرة مع الفنان حسام الجندي الذي قام بتقبيل زوجته أمام أعين الكاميرات.

ومع ختام المهرجان خطفت الفنانة مي عمر الأضواء من الجميع عبر إطلالتها الأخيرة، والتى ما إن ظهرت بها حتي تصدرت التريند.



مي عمر