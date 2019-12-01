ياسمين صبري في "الجيم" وإليسا مع شجرة الكريسماس.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام شجرة الكريسماس، بفستان أبيض قصير، أثناء تواجدها في كندا.

بوسي

نشرت المطربة بوسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود شفاف، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية أثناء تواجدها في "الجيم"

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شمس

نشرت الفنانة اللبنانية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وعلقت: "‫أول مابديت حياتي كنت ابي أصير قدوة ما ادري كيف صرت عبرة، الله لا يوفقكم".

جميلة عوض

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ زاد من جمالها.

رولا سعد

نشرت المطربة اللبنانية رولا سعد صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "كابشو" على رأسها، وعلقت: "قاوم لأجلك ثم لأجل أمنياتك، كن عظيما لأنك تستحق ذلك".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تمتطي الخيل في أسيا وسط الجبال.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان سواريه، وعلقت: "كن شخصًا جيدًا ولكن لا تضيع وقتك في محاولة لإثبات ذلك".

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا أحمر، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

هند صبري

نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض قصير، وعلقت: "أشعر بالقوة التي تأتي من التركيز".