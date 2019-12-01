محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تنافس فريق الفنانة سميرة سعيد المكون من سندي لطيِ، وماهر سامي، ورضوان الأسمر، وكلارا عطالله، في الحلقة الثالثة من العروض النهائية من برنامج "The voice"، المعروضة الآن على شاشة "Mbc".
واختارت الفنانة سميرة سعيد المتسابقة سندي لطي، ورضوان الأسمر، وماهر سامي، ليتأهلوا للعروض الرابعة النهائية من البرنامج، واستبعدت كلارا عطاالله من لبنان.
وقدمت المتسابقة سندي لطي من لبنان أغنية "يا بدع الورد"، للفنانة الراحلة أسمهان، وعلقت سميرة على غناء سندي، وحرصت أن تقدم لها ورد، على المسرح، قائلة: "أنا مبسوطة إنك معايا، إنتي مطربة لا تعرفي المستحيلات".
وغنى ماهر سامي من السودان، خلال حلقة اليوم من البرنامج، أغنية باللغة الإنجليزية، وعلقت سميرة على ماهر: "رامبو السوداني، صوتك بيجمع بين الإحساس والقوة".
ومزج المتسابق المغربي رضوان الأسمر بين أغنيتين الأولى "Hello hello"، باللغة الإنجليزية، والثانية "يا حبيب القلب"، للفنان عبدالقادر بامخرمه، وعلق راغب علامة "الله عليك"، كما علقت سميرة: "الليلة أنا مغرورة بيك".
وغنت كلارا عطا لله من لبنان أغنية "THINK"، للنجمة العالمية أريثا فرانكلين، وعلقت سميرة على غناء كلارا: "وحش كاسر"، كما علق محمد حماقي: "كلارا أكثر متسابقة في هذا الموسم تحب تسمعها وتشوفها".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| سميرة سعيد تحسم حيرتها وتؤهل سندي ورضوان وماهر للعروض الرابعة النهائية من "The voice" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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