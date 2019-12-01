فيديو وصور| بحضور عز وفلوكس.. عرض خاص للأطفال لفيلم الممر

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر صفدي، مدير أعمال الفنان أحمد عز، صور وفيديوهات، من عرض لفيلم الممر، حضره مجموعة من الأطفال، ونظمته إحدى الجمعيات الخيرية، في أحد دور العرض.

وعلق صفدي على الصور والفيديوهات، التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام: "عرض خاص للأطفال لفيلم الممر، شكرا على التنظيم، شرف لينا إننا نكون جزء من يوم زي ده".

يذكر أن فيلم الممر عُرض مؤخرا ضمن بانوراما السينما المصرية في مهرجان القاهرة السينمائي.

الفيلم بطولة أحمد عز وأحمد رزق وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس ومحمد فراج ومحمد جمعة ومحمود حافظ وأمير صلاح الدين، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في الحوار وكتابة الأغاني أمير طعيمة.