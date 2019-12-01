محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أهل الفنان محمد حماقي كلا من المتسابقة حفيظة فالكو من المغرب، ويمان الحاج من لبنان، والمتسابق فهد مفتخر من المغرب، في الحلقة الثالثة من العروض النهائية في برنامج "The voice"، المعروض على شاشة "MBC"، السبت من كل أسبوع.
واستبعد الفنان محمد حماقي المتسابق اللبناني بهاء خليل، بعد أن قدم أغنية "عندك بحرية".
قدم المتسابق المغربي فهد مفتخر خلال حلقة اليوم أغنية "سيرة الحب"، للفنانة الراحلة أم كلثوم، وعلق حماقي: "كل مرة بيثبت إنك فنان وتقدر تغني أي لون".
كما غنت المتسابقة حفيظة فالكو من المغرب أغنية "هو الحب لعبة"، للفنانة عزيزة جلال، وعلق الفنان محمد حماقي على غناها: "أهدى يا حبيبي حبة، إنتي صوت مهم ورائع، حتى لو غلطتي".
وغنى بهاء خليل من لبنان في حلقة اليوم أغنية "عندك بحرية"، للفنان الراحل وديع الصافي، وعلق حماقي على غنا بهاء: "أحسنت يا ريس، ودايمًا في الموال مبدع".
وقدمت يمان الحاج من لبنان فقرتها في الحلقة بغنائها أغنية "Dream on"، للفنان العالمي أيرو سميث، كما لديها موهبة أخرى بجانب الغناء، العزف على آلة "الجيتار"، وعلق حماقي :"يمان فنانة كبيرة، وكل مرة بتفاجأنا باللي بتقدمه، أنا مبسوط ، وفخور وسعيد إنك في فريقي".
يذكر أن الموسم الخامس من البرنامج انطلق الشهر الماضي، وضم في لجنة تحكيمه: أحلام، راغب علامة، حماقي، وسميرة سعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| في ثالث حلقات العروض النهائية من "The voice".. حماقي ينقذ فهد مفتخر ويستبعد بهاء خليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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