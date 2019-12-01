محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة شيماء سيف صورة من حفل زفافها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها النجم ليوناردو دي كابريو. وعلقت سيف على الصورة بشكل ساخر: "صورة فرحى اللى ممنوعة من العرض اللي فيها أخو جوزي وحبيبي ليوناردو دي كابريو علشان كان خالع من التصوير ومكنش عايز حد يعرف بس معلش بقى الشهرة مابترحمش". واحتفلت شيماء وزوجها محمد كارتر بحفل زفافهما في أكتوبر عام 2018، بعد أن خطبها خلال عرض مسرحية أهلا رمضان، للفنان محمد رمضان.

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كانت هذه تفاصيل خبر بحضور دي كابريو.. شيماء سيف تنشر صورة ساخرة من زفافها: "ممنوعة من العرض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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