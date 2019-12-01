تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تنشر دليل براءتها من إقامة علاقات جنسية وإصابتها بالإيدز...



نشرت الفنانة السورية أنجي خوري، دليل براءتها من إصابتها بالإيدز نتيجة إقامة علاقات جنسية جماعية مع متحولين جنسيا كما أدعت عليها الفنانة قمر، التي نشرت مؤخرا فيديو وصور لخوري وهي تمارس العلاقة.



ونشرت خوري علي صفحتها علي تويتر، الفحوصات المخبرية الخاصة لتبين أنها خالية من الإيدز:"سبق واتهمت اني مصابة بمرض السيدا أو الإيدز وهيدا الشي كتير بشع وشوهلي سمعتي كتير الله ةيسامح اللي كان السبب والله يبعد هالمرض حتى عن اعدائي ..أنا عملت فحص لهالمرض وهاي النتيجة يللي بتأكد إني سليمة وغير مصابة فيه ولكن اتأخرت لنشرتها بسبب المشاكل يللي مرقت فيها مؤخراً متل ما شفتوا".