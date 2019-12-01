عالم الغناء في 2019: عمرو دياب الأكثر مشاهدة ومنافسة خاصة بين أصالة وأنغام وعودة نجوم التسعينات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 01:27 صباحاً - شهد الوسط الغنائي العربي استمرارا لحالة التعافي من ركود استمر من العام 2011 وامتد تأثيره حتي منتصف العام 2017، فواصل المطرب المصري عمرو دياب تصدره لقائمة الأعلى مشاهدة بألبومه الجديد "أنا غير"، كما نافسته النجمة السورية أصالة بألبومها الجديد "في قربك" وتميزت أنغام بألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" وشهد العام 2019 ظاهرة عودة نجوم التسعينات مع صدور ألبومات جديدة للنجوم مصطفى قمر وهشام عباس والملحن عمرو مصطفى، كما أصدر محمد عبده ألبومه الجديد "يا غافية قومي" وطرح صابر الرباعي ألبوما يحمل اسمه وأطلقت اللبنانية نوال الزغبي ألبومها المنتظر"كدة باي".

أنغام: حالة خاصة جداً

مثل العام 2018 كانت أنغام صاحبة ضربة البداية في مصر ولكن باللهجة المصرية مع إطلاق ألبوم "حالة خاصة جدا" وكانت قد أصدرت بنفس التوقيت العام الماضي ألبومها باللهجة الخليجية، بعنوان "راح تذكرني".

الألبوم من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، ويتضمن 14 أغنية منها ومن أغاني الألبوم: "حالة خاصة جداً" و"هتقول لربنا إيه" و"حبايبنا" و"على حسك في أيامى" و"ولا دبلت" و"متطمنة" و"يا ريتك فاهمنى، وتعاونت أنغام فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم أحمد إبراهيم، أمير طعيمة، أحمد زعيم، محمد حمزة، عصام حسني، مصطفى العسّال، وكريم أسامة.

نوال الزغبي: كدة باي

تزامنا مع الاحتفالات بعيد الحب أطلقت الذهبية نوال الزغبي ألبومها الجديد "كدة باي" بعد 4 سنوات من الغياب منذ أطلقت ألبومها "مش مسامحة" عام 2015، وتعاونت نوال الزغبي في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الشعراء منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعري، وعمرو المصري وتوما والهامي دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 8 أغنيات باللهجة المصرية منها "الجمال له ناسه"، "صبح صبح"، "محاية"، "كدة باى"، "مش خايفة"، "اللى براسى عملته"، "آه يا سيدى".

داليا مبارك: في حياتك مستحيل

احتفلت الفنانة السعودية داليا مبارك بإطلاق الميني ألبوم الخاص بها "في حياتك مستحيل"، يضم خمس أغنيات كلها من تلحين ياسر بو علي، وحملت الأغنيات الخمسة في الألبوم تعاونات مع مجموعة من الشعراء والموزعين الموسيقيين، حيث قامت الشاعرة "العاليه" بكتابة كلمات الأغنيتين "في حياتك مستحيل" و "لاطحت من عيني"، وقام بتوزيعهما المايسترو هشام السكران، بينما حملت الأغنية الثالثة بالألبوم "أبد ماهو عشاني" كلمات الشاعر "قوس" وتوزيع موسيقي لخالد عز، والذي قام بتوزيع الأغنية الرابعة بالألبوم "تمر البال" بعد أن كتبها الشاعر أحمد الصانع، وحملت الأغنية الخامسة عنوان "وينك الليله" كتبها الشاعر "الجادل" وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو هشام السكران.

مي كساب: انا لسة هنا

بعد غياب 6 سنوات منذ آخر ألبوماتها الغنائية، "حبيبى وعدنى" الذى قدمته فى 2013، عادت مي كساب إلى عالم الغناء وأطلقت ألبومها "انا لسة هنا "، ويضم 12 أغنية، وجميع أغنيات الألبوم، من توزيع زوجها أوكا، ومنها 5 أغنيات ديو "ما بمشيش براسى" مع الرابر عفريت، و"البنية" مع ستونه، و"الروش" مع منة عطية وشذى وداليا عمر، و"ببساطة" مع فريد غنام، و"فيه من ده" مع اوكا وارتيجا وتعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشعراء: أمير طعيمة، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، محمد عاطف، أحمد مرزوق، نصر الدين ناجى، والملحنون: رامى جمال وارتيجا ومدين ومحمد يحيى، وعزيز الشافعى.

أصالة: في قربك

أطلقت المطربة السورية اصالة ألبومها " في قربك" من إنتاج شركة روتانا، وتضمن الألبوم 10 أغاني، هم على الترتيب: في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد.

نوال الكويتية: الحنين

أفرجت الفنانة نوال الكويتية عن أغاني البومها الجديد "الحنين" بنفس توقيت احتفالها بعيد ميلادها الموافق 18 نوفمبر، يضم 10 أغنيات هي:"الراية البيضاء" من كلمات واحد، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع خالد عز، "أحبك بس" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو علي وتوزيع مشاري اليتيم وRay Charhes، "، "السهر" كتابة بدر بن عبد المحسن، ألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون جيليكتان وإسماعيل تونش بلاك، "عمري قصير" كلمات قوس، ألحان ياسر بو علي وتوزيع مشاري اليتيم، "ما تشوف غلا" كلمات تركي، ألحان طارق محمد وتوزيع عصام شرايطي، "على فرقاك" كلمات رحاب، ألحان فيصل القاسم وتوزيع قوقسل وإسماعيل تونش بلاك، "بكرة خير" كلمات خالد العوض، ألحان أحمد برهان وتوزيع هشام الشكران، "مكانك مبيّن" كلمات عبد الله، ألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون جيليكتان وإسماعيل تونش بلاك، " يا أبو الشباب" كلمات عبد الله الملحم ، ألحان يزيد الخالد وتوزيع مشاري اليتيم، "عناد فيك" كلمات خالد العوض، ألحان ناصر الصالح وتوزيع مدحت خميس، "منت قاصد" كلمات قوس ، ألحان ياسر بوعلي وتوزيع زيد نديم، "على الأقل" كلمات رحاب، ألحان الأنين وتوزيع بدر كرم.

محمد عبده: يا غافية قومي

أصدر الفنان محمد عبده ألبوم "يا غافية قومي" من إنتاج شركة روتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية من ألحان الموسيقار طلال، ومن أغاني الألبوم "يا غافية قومي، اسهري وياي، ولا ارجعي نومي، أنا سمعت، اسمك، مريت، أبيك".

عمرو مصطفى: لعبت مع الأسد

وعاد الملحن عمرو مصطفى لعالم الغناء بعد غياب 10 سنوات وأطلق ألبوم "لعبت مع الأسد"، ويضم 10 أغنيات وهي "هتوحشنا، أسمع الكلام، أسيب ما أتسابش، جاحدة، مفيش غيري، غدارة، لعبت مع الأسد، سلمى، أسطورة، ما يهمنيش"، وكلها من رؤية وكلمات المستشار تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن إنتاج شركة فيولين.

مصطفى حجاج: هتزهزه

أصدر المطرب الشعبي مصطفى حجاج ألبوم "هتزهزه" من إنتاج شركة "Nj Music Productions" تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين عزيز الشافعي وجمال الخولي وعنتر هلال، صابر كمال، مدين ، ومحمد يحيي وبلال سرور، احمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد ابراهيم، توما، وسام عبدالمنعم واسامة عبدالهادي، ومن أغنياته "أنا موجود"، و"أه يا حنان"، و"هتزهزه"، و"بناقصه"، و"أعمل الصح"، و"جرح بعد جرح"، و"اللي يقدر يتقدر".

عمرو دياب: أنا غير

وكشف النجم عمرو دياب عن نصف أغاني ألبومه الجديد "أنا غير"، ومن أبرزها "يوم تلات"، "بحبه"، "تحيرك"، و"متغير"، "قدام مرايتها" "أول يوم في البعد"، ويتعاون فيه مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، وأسامة مصطفى، ومع الملحنين: عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، ومحمد رحيم، ويعود للتعاون مع الشاعر مدحت العدل بعد انقطاع دام 20 عاما، ويتولى التوزيع الموسيقي حميد الشاعري و أسامة الهندي.

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هيثم شاكر: معرفة قديمة

بعد فترة غياب دامت 5 سنوات لأسباب صحية، عاد المطرب هيثم شاكر بألبومه الجديد "معرفة قديمة" من إنتاج شركة قنوات، ويضم 13 أغنية منهم "ماتوصونيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، يا حبيبة، مش مهم أنا، كنت مداويني، راحوا، تيجي منك، احنا افترقنا، ماتغيبوش، مافيش بعد بينسي، معرفة قديمة، بابي مفتوح"، وتعاون فيها مع عدد من الشعراء أبرزهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وبهاء الدين محمد، ورمضان محمد، والملحنين عمرو مصطفى ووليد سعد ورامي جمال، والموزعين أحمد إبرهيم وتوما وشريف مكاوي.

صابر الرباعي 2019

أطلق النجم التونسي صابر الرباعي ألبوما يحمل اسمه من إنتاج شركة روتانا، ويتضمن 10 أغانى باللهجات المصرية والخليجية واللبنانية، منها "كتاب المجروحين"، "عسى يومى قبل يومك"، "مغيار" ، "ليلة من العمر"، "اتذكرونى" ، "غشاش" ، و"باباى"، و"حياتى"، و"عمرى الجديد"، فضلا عن قصيدة للشاعر نزار قبانى، وتعاون صابر مع العديد من الشعراء والملحنين المصريين وأبرزهم على مستوى الشعراء هانى عبد الكريم وسمير زكى، وعلى صعيد الملحنين عصام كاريكا ووليد سعد، كما يتعاون مع الشاعر اللبنانى سليم عساف، والشاعر التونسى سليم عبد الله، وحازم جابر، وصابر الزواغى، والشاعر ترك الشريف، وألحان طلال وتوزيع يحى الموجى، والملحن وليد الشامى، والملحن الخليجى حسن كامل، والموزع وليد فايد، والموزع التونسى سامى معتوقى.

ملحم زين 2019

النجم اللبناني ملحم زين أصدر هو الاخر ميني ألبوم يحمل اسمه مع إضافة العام 2019 من إنتاج "بلاتينوم ريكوردز" ، يتضمن 5 أغنيات جديدة باللهجة اللبنانية، وهى: "صفى قلبى"، "قولوا"، و"مدرى شو بنى"، و"لهون وبس"، "من مدة".

ناصيف زيتون 2019

وأصدر المطرب السوري ناصيف زيتون ألبومه الثالث بعد غياب ثلاث سنوات، بطريقة الأغاني المنفردة، وصدر منها حتى اللحظة ما بظن، أزمة ثقة، تكة، كل يوم بحبك، أنا معك، وصلك خبر، سلمي، مش خايف منك.

عبدالله الرويشد

أطلق المطرب الكويتي عبدالله الرويشد الألبوم رقم 39 في مسيرته الفنية و يحمل اسمه من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات» وتضمن 10 أغانٍ منها: بديت أتعب، ما أناديك، روحي جربي، مسكين، ما ينسيك، عطرك.

رابح صقر ميني ألبوم 2019

أصدر رابح صقر، ميني ألبوم يحمل اسمه وتضمن 8 أغانى، منها: على كيفك، عجزت، الصمت، كافى كبر، فرصة عمر.

مصطفى قمر: ضحكت ليا

بعد غياب خمس سنوات أطلق النجم مصطفى قمر ألبوم "ضحكت ليا"، ويضم 12 أغنية وهما: "س من الناس"، و"معجب"، "ضحكت ليا"، و"حبيبك اللى تحبه"، و"نفس السيناريو"، و"عارف"، و"ناوي"، و"نفس الاحساس"، "قفلت السكة"، و"نسيتنى خلاص"، "سلمي"، و"باب موارب".

فريق واما: الصيف ابتدى

وعاد فريق واما للنجم أحمد فهمي ليصدر ألبوم "الصيف ابتدى"، يضم 10 أغنيات، وهي: "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتي"، و"يلا نرقص"، و"بتحبي نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، ومن إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

هشام عباس: عامل ضجة

وبنفس التوقيت أصدر هشام عباس البومه الجديد "عامل ضجة"، يضم 11 أغنية هي: "عامل ضجة" كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى توما و"خليك هنا" كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم و"شارى بالغالى" كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما و"الفترة اللي فاتت" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع و"اهربي" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع و"حذرتك" كلمات وألحان عزيز الشافع وتوزيع موسيقى توما و"أغلى من العين" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيي وتوزيع موسيقى توما و"بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم و"أنا تاعب قلبي" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب و"السكة خضرا" كلمات وائل الغريانى وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب و"حاجات" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.

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