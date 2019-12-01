موسم الرياض يحتفي بليلة غنائية تونسية مصرية سورية بألوان عاطفية على مسرح أبو بكر سالم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 01:27 صباحاً - فتح "موسم الرياض" الكثير من الآفاق والأبعاد الفنية، بما فيها إنجازات فنية عظيمة للفنانات العربيات، كتلك التي حققتها أصالة نصري بحفلات السعودية؛ إذ تفرَّدت بأن تكون أكثر فنانة عربية تغني بالسعودية في أكثر من 13 حفلة غنائية خلال عام ونصف، وهي الحال للفنانة شيرين التي تغنت في حفلتين في ظرف 10 أيام في "موسم الرياض"، محققة واحدًا من الأرقام الفنية في الحفلات الغنائية.

شيرين وأصالة شاركتا في حفلة غنائية إلى جانب الفنان صابر الرباعي، الذي افتتح الحفلة الغنائية الثلاثية العربية.



هذا ما تحدث به الفنان صابر الرباعي بعد نهاية وصلته الغنائية

افتتح صابر الرباعي الحفلة الغنائية



أعرب الفنان صابر الرباعي عن سعادته بالجَمعِ الفني والثقافي الجميل بالموسم، وأشار إلى أن هذا العمل يُحسَب للعاملين بموسم الرياض، ونوَّه بأننا نشهد اليوم نقلة نوعية كبيرة وانفتاحًا على العالم، كما قدَّم شكره لهيئة الترفيه وتركي آل الشيخ على هذا الإنجاز، وأضاف صابر أن هذا الإنجاز وصلنا له بفضل الهِمَّة والطموح والعمل الدؤوب.

وحول تغنيه بـ "زمان الصمت" للفنان الراحل طلال مداح، مؤكدًا لجمهوره أنها الأغنية التي لن تموت، قال صابر إن أغنية "زمان الصمت" يعرفها الشباب والصغار، وأضاف أنه يحرص على تقديم لمسة وفاء فنية للراحل طلال مداح.

وحول أدائه للأغنية الخليجية قال إن الخزينة الفنية له لا بد وأن تكتمل بالأغنية الخليجية، وهذا اللون الغنائي مُقرَّب له، حيث تغنَّى من ألحان الفنان عبد الرب إدريس والملحن الموسيقار طلال مداح، وصرَّح صابر أنه بصدد التحضير لألبوم قادم، يحمل العديد من الأعمال الخليجية.

وأكد صابر الرباعي لـ "الخليج 365" أن وقوفه على مسرح الراحل أبو بكر سالم وغناءَه للراحل طلال مداح تشريف كبير له، وجميل أن نستذكر الفنانين الكبار بتسمية المسرح بأسمائهم، فهو أمر مُهم على المستويين الثقافي والفني.

أصالة نصري تقدم صابر الرباعي على المسرح

من وصلة اصالة نصري



عاصفة من الترحيب استقبلت الفنانة أصالة نصري فور صعودها خشبة المسرح، التي قدمت فوقها باقة من أعمالها الجديدة، ولكن ما أشعل الليلة الغنائية هو تقديمها الفنان صابر الرباعي على خشبة المسرح والترحيب به، ليقدما معًا الدويتو الأشهر لهما "ع اللي جرى".

وصدحت أصالة نصري بباقة من أعمالها الخليجية التي أبدعت في أدائها، كما أنها لم تتغيب عن محاورتها الدائمة مع الجماهير، الأمر الذي أصبح عادة ملازمة لها في جميع حفلاتها، ليكون لأصالة حضور مميز في مشاركاتها في "موسم الرياض"، لتصبح الفنانة العربية الأكثر حضورًا بحفلات السعودية.

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أما ختام السهرة الغنائية، فكان مع الفنانة شيرين، كما اختتمت شيرين حفلتها الأسبوع الماضي في "موسم الرياض" كررت التجربة مرة أخرى بعد أن تم الإعلان عن اسمها مؤخرًا ضمن الحفلة الغنائية.

قدمت شيرين شكرها لهيئة الترفية على حفلتها الثانية بموسم الرياض



شيرين التي تغنَّت بـ "الوتر الحساس"، أبرز أعمالها الغنائية في العام الأخير، والتي ألهمت بها مشاعر جمهورها، قدمت مجموعة من الأعمال الغنائية التي سهر الجمهور عليها حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي.

ولم تُدلِ الفنانتان أصالة نصري وشيرين بأي تصريحات إعلامية خلال الحفلة الغنائية، واكتسى مسرح الراحل أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد بالأعمال العربية والطربية، وجاءت الحفلة الغنائية ضمن حفلات "موسم الرياض"، بدعم من الهيئة العامة للترفيه ومواسم السعودية.

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