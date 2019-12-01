شاهد.. صورة نادرة تجمع بين عادل إمام وعامر منيب ومصطفى متولي

نشر النجم الكبير عادل إمام صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر النجم الكبير عادل إمام من خلالها مع النجمين الراحلين عامر منيب، ومصطفى متولي.

يشار إلى أن النجم الكبير عادل إمام يستكمل حاليًا تصوير مسلسله فالنتينو، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة كل من عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق،

محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، بدرية طلبة.

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وتدور أحداث المسلسل حول شخصية نور عبدالمجيد، والشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.