فيديو.. محمد ممدوح يحكي كواليس أول لقاء له مع محمود عبد العزيز

صرح الفنان محمد ممدوح، كواليس ظهوره الأول في فيلم إبراهيم الأبيض، والذي يعد أول تعاون بينه وبين النجم الراحل محمود عبد العزيز، و جاء ذلك بعد حضور المخرج مروان حامد لأحد العروض قهوة سادة، والذي حظيت على شعبية كبيرة.

وقال محمد ممدوح خلال أستضافته في برنامج المساء مع قصواء، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على شاشة فضائية تين، "مروان حامد أتفرج وتاني يوم المساعد بتاعه كلمني وقالي أنه عايزني في فيلم إبراهيم الإبيض، ولما عرفت أني سأكون ابن محمود عبدالعزيز كانت

فرحة عارمة".

وأضاف ممدوح : كنت مرعوب في أول لقاء في العمل مع الفنان محمود عبدالعزيز كنت، ولكن احتويتخوفي من العمل، بالثقة في نفسي، وتشجيع نجوم الفن ليا".

وتابع ممدوح : خلال أحد المشاهد بيني وبين النجم محمود عبدالعزيز قال لي أنت ممثل شاطر يابني.

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يذكر أن فيلم إبراهيم الأبيض من تأليف عباس أبو الحسن، وإخراج مروان حامد، وبطولة كل من أحمد السقا، محمود عبد العزيز، هند

صبري، حنان ترك، باسم سمرة، سوسن بدر، فرح يوسف، عبد الرحيم التنير، صبري فواز، محمد ممدوح، خالد كمال، مروة عيد، نضال الشافعي، سيد رجب، دعاء طعيمة، محمد أشرف، هشام إسماعيل، شيرين صبحي، رشا سامي، محمد فاروق شيبا، محمد أبو الوفا.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية إبراهيم الأبيض الطفل الصغير، الذي يُقتل والده أمام عينيه على يد عصابة كبيرة تتاجر بالمخدرات، فينمو الطفل وصورة مقتل والده لا تفارق مخيلته، متمنيًا أن يمضي به الزمن سريعًا لينتقم من أفراد العصابة، وعلى رأسهم زعيمهم، وتمضي السنوات ويتعرض خلالها إبراهيم على حياة قاسية عنيفة، ليبدأ بعدها في التقرب من العصابة المنشودة ليُتم انتقامه.