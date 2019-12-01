فيديو.. بلاك فيل برايدز يطرح أحدث كليباته The Vengeance

طرح الباند العالمي بلاك فيل برايدز أحدث كليباته بعنوان The Vengeance، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وأغنية The Vengeance، هي ضمن ألبوم the night، والذي تم طرحه حاليًا بجميع الأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية، ومن أبرز أغاني الألبوم saints of the blood.
يشار إلى أن الباند العالمي بلاك فيل برايدز طرح سابقًا ألبوم بعنوان Vale، ويضم الألبوم على 12 أغنية أبرزهم: wake up، the king of pain، my vow، the last one، كما حقق
يذكر أن الباند العالمي بلاك فيل برايدز طرح العديد من الأغاني والكليبات الناجحة ومن أبرز أغانيهم: we donot have to dance، knives and pens، in the end، good bye agony، وحققت تلك الأغاني والكليبات ملايين المشاهدات منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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