أعلنت الإعلامية بسمة وهبة براءة برنامجها شيخ الحارة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشرت الإعلامية بسمة صورة لفريق عمل البرنامج، وأعربت عن سعاداتها قائلة: الحمدلله شكر لقضاء مصر العادل ومبروك لكل ضيوفي الأعزاء وبرنامج عمل فريق شيخ الحارة.. والإعلامي الكبير طارق نور والفنانة الكبيرة رانيا يوسف وقناة القاهره والناس.. على صدور حكم البراءةفي جميع القضايا المرفوعة ضد البرنامج وشكر لزوجي العزيز المحامي الكبير علاء عابد والسادة المحامين أعضاء مؤسستة القانونية على جهدهم الكبير للحصول على البراءة لنا جميعًا.
يذكر أن برنامج شيخ الحارة: هو برنامج حواري من نوعية برامج هارد توك، ويعرض على قناة القاهرة والناس و تقدمه الإعلامية بسمة
وأستضاف البرنامج على مدار عامين العديد من النجوم محققًا نسب مشاهدة مرتفعة وحصل على جائزة فضية من موقع يوتيوب لوصوله إلى معدلات مرتفعة لمشاهدة حلقات البرنامج.
وحصل برنامج شيخ الحارة على جائزة أفضل برنامج خلال شهر رمضان عامي 2017 و 2018، لكي يدخل المنافسة هذا العام بمجموعة مميزة من الضيوف ويكشف أسرارًا لم تكشف من قبل عنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبة تعلن براءة برنامجها "شيخ الحارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.