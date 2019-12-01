بسمة وهبة تعلن براءة برنامجها "شيخ الحارة"

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة براءة برنامجها شيخ الحارة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت الإعلامية بسمة صورة لفريق عمل البرنامج، وأعربت عن سعاداتها قائلة: الحمدلله شكر لقضاء مصر العادل ومبروك لكل ضيوفي الأعزاء وبرنامج عمل فريق شيخ الحارة.. والإعلامي الكبير طارق نور والفنانة الكبيرة رانيا يوسف وقناة القاهره والناس.. على صدور حكم البراءة

في جميع القضايا المرفوعة ضد البرنامج وشكر لزوجي العزيز المحامي الكبير علاء عابد والسادة المحامين أعضاء مؤسستة القانونية على جهدهم الكبير للحصول على البراءة لنا جميعًا.

يذكر أن برنامج شيخ الحارة: هو برنامج حواري من نوعية برامج هارد توك، ويعرض على قناة القاهرة والناس و تقدمه الإعلامية بسمة

وهبة وتستضيف فيه 30 ضيفًا من نجوم المجتمع في مجالات الفن والرياضة والإعلام والسياسة، وغيرهم من المشاهير.

وأستضاف البرنامج على مدار عامين العديد من النجوم محققًا نسب مشاهدة مرتفعة وحصل على جائزة فضية من موقع يوتيوب لوصوله إلى معدلات مرتفعة لمشاهدة حلقات البرنامج.

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وحصل برنامج شيخ الحارة على جائزة أفضل برنامج خلال شهر رمضان عامي 2017 و 2018، لكي يدخل المنافسة هذا العام بمجموعة مميزة من الضيوف ويكشف أسرارًا لم تكشف من قبل عنهم.