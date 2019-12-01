بعد سنوات .. أصالة وصابر الرباعي يغنيان "ع اللي جرى"

شارك النجم صابر الرباعي، النجمة أصالة في دويتيو أغنية ع اللي جرى، وجاء ذلك بعد سنوات منذ غنائها لأول مرة.

وأغنية ع اللي جرى من كلمات محسن الخياط، وألحان وتوزيع حلمي بكر، وهي ضمن ألبوم إرجع لها.

يشار إلى أن النجمة أصالة طرحت ألبوم بعنوان إرجع لها في عام 1996، ويضم الألبوم 6 أغاني من بينهم: هي كدا، مشوار، رسمتك، وحقق الألبوم في حينها نجاحًا مذهلًا.

Advertisements

يذكر أن النجم صابر الرباعي طرح حديثًا ألبوم بعنوان صابر 2019، ويحتوي الألبوم على 10

أغاني من بينهم: أين أذهب، عسى يومي، باي باي، كتاب المجروحين، طول حياتي، تذكروني، وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا، والمتاجر الإلكترونية.

وكان النجمين صابر وأصالة غنى سابقًا أغنية ع اللي جرى، في إحدى حفلاتهم بعام 2001، ولكن جاءت تلك المرة في حفل رائع ضمن موسم الرياض، و المقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم.