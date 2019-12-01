شارك النجم صابر الرباعي، النجمة أصالة في دويتيو أغنية ع اللي جرى، وجاء ذلك بعد سنوات منذ غنائها لأول مرة.
وأغنية ع اللي جرى من كلمات محسن الخياط، وألحان وتوزيع حلمي بكر، وهي ضمن ألبوم إرجع لها.
يشار إلى أن النجمة أصالة طرحت ألبوم بعنوان إرجع لها في عام 1996، ويضم الألبوم 6 أغاني من بينهم: هي كدا، مشوار، رسمتك، وحقق الألبوم في حينها نجاحًا مذهلًا.
يذكر أن النجم صابر الرباعي طرح حديثًا ألبوم بعنوان صابر 2019، ويحتوي الألبوم على 10
وكان النجمين صابر وأصالة غنى سابقًا أغنية ع اللي جرى، في إحدى حفلاتهم بعام 2001، ولكن جاءت تلك المرة في حفل رائع ضمن موسم الرياض، و المقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات .. أصالة وصابر الرباعي يغنيان "ع اللي جرى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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