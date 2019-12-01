ناتلي إيمانويل تعبر عن سعادتها لتكريمها في القاهرة السينمائي وتوجه رسالة لجمهورها

نشرت الفنانة العالمية ناتلي إيمانويل صورها من مصر، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعربت الفنانة العالمية ناتلي عن شدة سعادتها لتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 41، قائلة: إنه لمن دواعي سروري أن أكون ضيفًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الحادي والأربعين.. فخورة جدًا لتقديم جائزة لي..

شكرًا لكم على الترحيب الحار وآسفة للتحدث بالعربية بشكل سيء.. لكنني حقًا أحب مصر.

يشار إلى أن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، شهد حضور غفير نجوم الفن، والذين خطفوا الأنظار بإطلالاتهم الساحرة، ومن أبرزهم ليلى علوي،

عبير صبري، بسمة، رانيا يوسف ، سيد رجب، خالد سليم، إنجي علاء، شيرين رضا، حنان مطاوع، هنا شيحة، نجوى نجار، أحمد فهمي، أحمد داود، أحمد داش.

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يذكر أن الفنانة العالمية ناتلي إيمانويل تشارك في الجزء التاسع من سلسلة أفلام السرعة والغضب fast and furious 9، وهو من تأليف دانيال كيسي، وإخراج جستن لين، وبطولة كل من تشارليز ثيرون، هيلين ميرين، لوكاس بلاك، فين ديزل، ميشيل رودريجز، جون سينا، فين كول، مايكل روكر، جوردانا بروستر، كاردي بي، تيريس جيبسون، لوداكريس، أنّا ساواي.