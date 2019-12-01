لأول مرة.. معرض للكتاب بقرية مصرية

تنظم الهيئه العامه للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على بالتعاون مع الهيئة العامه لقصور الثقافه برئاسة د. احمد عواض اول معرض كتاب بمركز شباب قريه التمساحيه بمركز القوصية محافظة اسيوط خلال الفتره من ٢: ٩ ديسمبر الحالى بحضور اللواء حسن خلاف رئيس مجلس إدارة مركز شباب التمساحية والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافةو دكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة ومحمد الفقي رئيس قطاع التسويق .ياتى هذا نفيذا لتوجيهات د.ايناس عبد الدايم وزير الثقافة بضرورة وصول الخدمة الثقافية لأقاصي قرى ونجوع مصر . شباب التمساحية والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافةو دكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة ومحمد الفقي رئيس قطاع التسويق .ياتى هذا نفيذا لتوجيهات د.ايناس عبد الدايم وزير الثقافة بضرورة وصول الخدمة الثقافية لأقاصي قرى ونجوع مصر . قال اللواء حسن خلاف ريئس مجلس إدارة مركز الشباب ان المعرض يقام بالقاعة الرئيسية ويحتوي على ما يزيد عن 9000 آلاف كتاب حيث تتنوع العناوين المشاركة ما بين الأدب والتاريخ والفلسفة والطفل وغيرها من المجالات المتعددة تلبية لاحتياجات القرية من الكتب. واضاف ان المعرض أيضا يضمن بعض الفقرات الفنية لفرق فرع ثقافة اسيوط.

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