وفاء عامر ضيفة شرف مهرجان ماك فاشون

تلقت الفنانة وفاء عامر دعوة من الدكتورة رباب بيومي رئيسة مهرجان ماك فاشون لتكون ضيفة الشرف، التي رحبت بدورها بالدعوة وسعدت بتواجدها في المهرجان.

ومن المقرر أن تنطلق الدورو الثالثة من مهرجان “ماك فاشون”، يوم 4 ديسمبر 2019 من فندق “رمسيس بوسط البلد” بالقاهرة، وسوف تقدم الاحتفالية نخبة من نجوم الفن،

من بينهم الفنانة آيتن عامر، المهم شاهين، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقي، رانيا فريد شوقي، جيهان خليل، وغيرهم.

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وسوف يتم عقد مسابقة ميس ميكب في الفقرة الأولي من المهرجان لاختيار أفضل ميكب ارتست، أما في الفقرة الأخيرة يكون عرض الفاشون شو

من المصمم بهيج حسين ويشاركة في جمال وظاهر أناقة الشو ملك المجوهرات عريان فهيم، بالإضافة إلي مشاركة دول عربية من المملكة العربية السعودية ولبنان والكويت واليمن لإظهار كل دولة ما تملكه من جمال وأناقة.

وأكدت دكتور رباب أنه سيتم تكريم عدد من الشخصيات العامة والمجتمع والمشاهير وكل من ترك بصمة براقة فى مجال الجمال، بالإضافة إلي العديد من المفاجآت التى تبهر الجميع بأحدث تصميمات الموضة والفاشون.