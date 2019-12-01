شاهد.. دينا تخطف الأنظار بوصلة رقص وروبي تتألق في الأفتر بارتي

أقيم حفل الأفتر بارتي في إحدى الفنادق الكبرى بجمهورية مصر العربية، وذلك عقب انتهاء توزيع جوائز الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي اختتمت فعالياته أمس على المسرح الكبير، في دار الأوبرا المصرية.

وحضر حفل الأفتر بارتي عدد كبير من ضيوف المهرجان، والذي شارك في تقديمه كل من الفنان مصطفى شوقي، والفنانة دينا، والفنانة روبي.

وبدأ الحفل في تفاعل الجمهور مع الفنان مصطفى شوقي، والذي قدم عدد من الأغاني الشعبية، ومنها أغنيته الشهيرة، والتي حققت نجاحًا مذهلًا: يا ملطشة القلوب.

وخطفت الفنانة دينا، الأنظار بوصلة رقصاتها، والذي تفاعل معاها جميع الحضور، وخاصة على أغنية مهرجان عايم في بحر الغدر.

وأشعلت أيضًا الفنانة روبي الحفل بباقة لامعة من أبرز أغانيها، ومن بينهم: ليه بيداري، يالرموش، أنت

عارف ليه.

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يذكر أن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، شهد حضور غفير نجوم الفن، والذين خطفوا الأنظار بإطلالاتهم الساحرة، ومن أبرزهم ليلى علوي، عبير صبري، بسمة، رانيا يوسف، سيد رجب، خالد سليم، إنجي علاء، شيرين رضا، حنان مطاوع، هنا شيحة، نجوى نجار، أحمد فهمي، أحمد داود، أحمد داش.