قرعة نهائيات كأس أوروبا 2020 تفرز “مجموعة الموت”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 ديسمبر 2019 01:01 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 ديسمبر 2019 01:01 صباحاً - مشاركة

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أجريت اليوم السبت في بوخاريست مراسم سحب قرعة كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، التي ستقام للمرة الأولى في 12 مدينة في 12 بلدا على امتداد القارة العجوز.

وأفرزت القرعة مجموعة نارية ضمت البرتغال حاملة اللقب، وفرنسا بطلة العالم وألمانيا، فيما ستلتقي كرواتيا وصيفة بطل العالم مع إنجلترا في إعادة لنصف نهائي مونديال 2018.

ونجح 20 منتخبا من أصل 24 في حسم التأهل للبطولة بالفعل، حيث يتبقى 4 منتخبات فقط سيتم تحديدها من خلال منافسات الملحق الأوروبي.

نتائج قرعة يورو 2020

المجموعة الأولى

1- تركيا

2- إيطاليا

3- ويلز

4- سويسرا

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المجموعة الثانية

1-الدنمارك

2- فنلندا

3- بلجيكا

4- روسيا

المجموعة الثالثة

1- هولندا

2-أوكرانيا

3- النمسا

4- الفائز “4” من الملحق

المجموعة الرابعة

1- إنجلترا

2- كرواتيا

3- الفائز “3” من الملحق

4- جمهورية التشيك

المجموعة الخامسة

1- إسبانيا

2- السويد

3- بولندا

4- الفائز “2” من الملحق

المجموعة السادسة

1- الفائز “1” من الملحق

2- البرتغال

3- فرنسا

4-ألمانيا