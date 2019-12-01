احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أجريت اليوم السبت في بوخاريست مراسم سحب قرعة كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، التي ستقام للمرة الأولى في 12 مدينة في 12 بلدا على امتداد القارة العجوز.
وأفرزت القرعة مجموعة نارية ضمت البرتغال حاملة اللقب، وفرنسا بطلة العالم وألمانيا، فيما ستلتقي كرواتيا وصيفة بطل العالم مع إنجلترا في إعادة لنصف نهائي مونديال 2018.
ونجح 20 منتخبا من أصل 24 في حسم التأهل للبطولة بالفعل، حيث يتبقى 4 منتخبات فقط سيتم تحديدها من خلال منافسات الملحق الأوروبي.
نتائج قرعة يورو 2020
المجموعة الأولى
1- تركيا
2- إيطاليا
3- ويلز
4- سويسرا
المزيد من الأخبار
المجموعة الثانية
1-الدنمارك
2- فنلندا
3- بلجيكا
4- روسيا
المجموعة الثالثة
1- هولندا
2-أوكرانيا
3- النمسا
4- الفائز “4” من الملحق
المجموعة الرابعة
1- إنجلترا
2- كرواتيا
3- الفائز “3” من الملحق
4- جمهورية التشيك
المجموعة الخامسة
1- إسبانيا
2- السويد
3- بولندا
4- الفائز “2” من الملحق
المجموعة السادسة
1- الفائز “1” من الملحق
2- البرتغال
3- فرنسا
4-ألمانيا
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر قرعة نهائيات كأس أوروبا 2020 تفرز “مجموعة الموت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.