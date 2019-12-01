تراند اليوم : بعد خمس سنين توقف.. شريف رمزي يعود للرياضه بكامل قوته – فيديو

نشر الفنان شريف رمزى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” فيديو جديد من داخل منزله وظهر وهو يستعرض لياقته البدينة برفقة مدربه.

وعلق شريف رمزى على الفيديو: “أخيرًا رجعت ألعب رياضة تاني بعد خمس سنين توقف و مش قادر أقولكم أنا سعيد قد إيه صحيًا و نفسيًا و حاسس بفرق كبير جدًا في عشر أيام فقط وإن شاء الله أقدر أكمل وأرجّع الرياضة تاني لروتين حياتي اليومية زي ما كانت من يوم ما بدأتها من وأنا طفل”.

وأضاف شريف رمزى “عايز أشكر كابتن إبراهيم أبو النجا علي تشجيعه ليا لأنه السبب في إني بدأت تاني بعد كل فترة التوقف دي و هو اللي بيمرني بكل الطرق الجديدة المبتكرة و الحديثة و الصعبة من يوم ما عرفته من ١٥ سنة و لحد دلوقتي شكرًا كابتن هيما علي مجهودك الكبير”.

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعى شريف رمزى، وجاءت أبرز التعليقات: عاش، بالتوفيق ربنا يديك الصحة، برافووو.

ويذكر أن آخر مشاركات شريف رمزى الدرامية مسلسل “نصيبى وقسمتك 2”.