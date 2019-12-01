تراند اليوم : الإنسانية في أبهي صورها .. فيديو لمدحت صالح وهو يطعم قطط الشارع – إتفرج

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو للفنان مدحت صالح وهو يطعم مجموعة من قطط الشارع أمام منزله.

وظهر الفنان مدحت صالح فى الصورة وهو مرتدي ملابس البيت، فيما أشاد رواد فيسبوك بإنسانية مدحت صالح حيث تداول الفيديو عددا كبيرا من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فور نشره.

وجاءت أبرز تعليقات مستخدمى فيسبوك :

الرحمة والإنسانية لا تشترى

ربنا يجزيك خير على الثواب العظيم ده

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الراحمون يرحمهم الرحمن

لعلها تكون عند الله المنجية

يذكر أن آخر أعمال الفنان مدحت صالح تتر موسيقي تصويرية لمسلسل أطفال بعنوان “صحبة الآيات” سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل إنتاج بيكسلز آرت، تأليف أحمد ضوي ومن إخراج محمد الألفي، ورغم ذلك فقد طلبت ادارة راديو ٩٠٩٠ إذاعتها كدعاية للمسلسل قبل عرضه بعدما نالت الأغنية إعجاب العديد ممن استمعوا اليها.