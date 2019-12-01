تراند اليوم : الليلة مختارات من أغانى الزمن الجميل فى حفل بمسرح الجمهورية

مجموعة من اشهر اغانى الزمن الجميل وكنوز التراث الغنائى تقدمها فرقة صبايا كايروتا فى حفل يقام ٨ مساء اليوم (السبت) علي مسرح الجمهورية التابع للاوبرا المصرية .

فرقة صبايا كايروتا هو فريق مكون من ٥ فنانات :هبه سمير و ميرنا شلبي ونسمة سيد ولجين عمرو وشهد عمرو بقيادة المايسترو محمد عوض واخرج مسرحي ماهر زكري

ويتضمن برنامج الحفل فاصلين لإحياء التراث الذهبي بطريقة حديثة واهم مايتضمنه الفاصل الاول مجموعة من تراث كوكب الشرق ام كلثوم و اهم ما شدت به من اغنيات عاطفية ووطنية وانسانية كما يتضمن الفاصل الثاني من الحفل مختارات من أغاني الفلكلور ومنها “جابلك ايه ياصبية” و”توتة توتة” و”لاتجيبلي الشكالاته” و”تمر حنة”