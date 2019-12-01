تراند اليوم : غدا أولي حلقات “كلمة و رد غطها” لعمرو الليثى عبر اثير الشرق الاوسط

غدا الجار الوهمي اولي شخصيات التي يرصدها عمرو الليثي ببرنامج كلمة ورد غطها علي الشرق الاوسط

عمرو الليثي يحاور الفنان احمد صيام في اولي حلقات كلمة ورد غطها علي الشرق الاوسط غدا الاحد

تبدا الإذاعة المصرية في اذاعة اولي حلقات البرنامج الجديد ” كلمة و رد غطها ” للإعلامي د. عمرو الليثي عبر أثير شبكة الشرق الأوسط في الثامنة صباح غدا الاحد ويعاد إذاعته في الرابعة عصرًا من الاحد الي الخميس

وكواليس الحلقة الاولي تأتي في إطار تجربة اذاعية جديدة ” سيمي دراما ” تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معاها ونتقابل معاها يوميا بشكل بسيط وساخر

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والحلقة الاولي تتناول شخصية ” الجار الوهمي ” وهو الشخص الذي يقابلك ويوجه اللوم والعتاب ليك انتا مش فاكرني ، وانا حبيبك. ويظل يتحدث معك وانتا لا تعرفه ويتسبب في تأخيرك عن العمل ويقوم الفنان احمد صيام بتقديم شخصية الجار الوهمي في الحلقة الاولي ويحاوره الاعلامي د. عمرو الليثي

البرنامج من تقديم الاعلامي عمرو الليثى و يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه و يشارك فى التمثيل به الفنان القدير احمد صيام ويخرجه الاذاعي تامر حسني

و يتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرا للظواهر المرفوضة في المجتمع ومناقشتها و كفيفة التصدى لها و علاجها .

” كلمة ورد غطها ” تذاع أولى حلقاته عبر اثير إذاعة الشرق الاوسط غدا الاحد الساعة الثامنة صباحاً و يعاد الساعة الرابعة عصراً من الأحد الى الخميس أسبوعياً .

وكان الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية قد اتفق مع الاعلامي د. عمرو الليثي على تقديم برنامج إذاعي يومي على شبكة إذاعة الشرق الأوسط