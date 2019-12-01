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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة السورية أصالة حفل غنائي كبير ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم، وذلك وسط حضور عدد كبير من جمهورها.
الفنانة السورية قدمت خلال الحفل العديد من أغانيها الشهيرة، والتي كان من ضمنها أغنية “ذاك الغبي” باللهجة الخليجية، والتي لم تتمالك دموعها أثناء غنائها لها وبكت.
وتقول كلمات أغنية “ذاك الغبي” تذكر اللحظات اللي بعتني فيها.. نظرتي و نبضات قلبي و انت تطفيها.. جيت ابي احكي ما حكيت.. ما مدى انت مشيت.. ما التفت.. وانا من سابع سما الأحلام طحت هدمتني.. بنيت نفسي و عشت و نسيت خلاص كسرتني...”.
وقد ربط عدد كبير من جمهور الفنانة السورية كلمات الأغنية بحياتها الشخصية، حيث تكهنوا أنها كانت توجه هذه الكلمات لزوجها المخرج طارق العريان، حيث ترددت مؤخرا الكثير من الأنباء حول وجود خلافات شديدة بينهما.
يذكر أن أزمة أصالة وطارق العريان تم تداولها منذ شهور قليلة، ورغم رفض الفنانة السورية أن يتم التدخل في حياتها الشخصية، مؤكدة من خلال منشور أن ما يحدث مع زوجها خلاف عادي يقع بين أي شريكين، إلا أن الأقاويل مازالت تطاردهما بكثافة.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط أنباء انفصالها.. أصالة تبكي على المسرح أثناء غناء «ذاك الغبي».. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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