سيلين ديون تثير جدلا بين نقاد الموضة بتصرف غريب.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أثارت النجمة والمطربة الكندية سيلين ديون، جدلا كبيرا بين نقاد الموضة، حيث احييت حفلا غنائيا ضخما فى عيد الشكر فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.

وفي تصرف غريب، ارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 51 عاما، فستانها بالمقلوب، وهو من تصميم دار الأزياء الفرنسية بالنسياجا.

ولم توضح النجمة العالمية سيلين ديون السبب وراء قيامها بارتداء الفستان بالمقلوب، والتى تعتبر من أغرب الإطلالات التى ظهرت بها نجوم الغناء بجانب المغنية ليدى جاجا.

ومن المقرر أن تحيى النجمة العالمية سيلين ديون، حفل غنائى فى لبنان لأول مرة فى جبيل يوم الجمعة 31 يوليو 2020، ضمن جولتها الغنائية Courage العالمية، وحجز التذاكر تبدأ من 70 دولارا.

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وعلى جانب أخر، قامت الشرطة الأمريكية بإلقاء القبض على رجل في ولاية نيويورك، هو غير معلوم الهوية أثناء محاولته للتهجم على المغنية العالمية سيلين ديون والتظاهر ضدها.

وذكرت جريدة الديلي ميل البريطانية أن سبب غضب الرجل لأنه شخص نباتي - لا يتناول لحوم- ورأى أن إطلالة سيلين ديون المعتمدة على الجلد المصنوع من جلود الحيوانات غير إنسانية لذلك قرر مهاجمتها.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 51 عاما، سيلين ديون، قد ظهرت بإطلالة عبارة عن بنطال جلد طبيعي مع حقبتين من ماركة chanel العالمية مصنوعة أيضا من الجلد.

والجدير بالذكر أن سيلين ديون، كانت متواجدة في نيويورك من أجل الترويج لألبومها الجديد courage الذي طرح يوم الجمعة 15 نوفمبر.