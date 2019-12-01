انسحاب محمد رياض من أول يوم تصوير لمسلسل «رحيل وزهرة»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بدون مقدمات، انسحب الفنان المصري محمد رياض، قبل اللحظات الأخيرة من تصوير مسلسل “رحيل وزهرة”، وكان رياض تعاقد مع الجهة المنتجة للمسلسل، والذي تدور أحداثه في 45 حلقة حول الأعراف والعادات والتقاليد في الصعيد.
ونفى الفنان المصري، ما تردد مؤخرا بشأن وجود خلافات بينه وبين الجهة المنتجة، رافضا الإفصاح عن أسباب الانسحاب.
وكان آخر أعمال الفنان محمد رياض، والتي تركت بصمة لدى الجمهور مسلسل “رحيم” والذي قدم من خلاله شخصية “حلمى العجاتي”، وكانت شخصية جديدة ومختلفة، حيث قدم شخصية “البلطجي” واعتبرها “رياض” نقلة جديدة في مشواره الفني لأنها استغرقت وقتا طويلا في رسم ملامحها.
وكان الفنان المصري محمد رياض، قد شارك جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
محمد رياض ظهر في الصورة بلوك جديد، حيث أطلق شارب خفيف ولحية، وكتب معلقا عبر حسابه: «مساء الخير على كل الأصدقاء».
الفنان المصري تلقى عدد كبير من التعليقات التي أشادت بطلته، وكان من بينها تعليق زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين التي قالت: «زي القمر بس ماتكشرش».
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