بهومي بدنكار ترد على معجب طلبها للزواج

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تجاوبت الممثلة الهندية بهومي بدنكار، مع طلب أحد متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، بالزواج منها.

وسأل أحد المتابعين بهومي معربا عن ولعه بها، “بهومي بدنكار، مرحبا أنت جميلة جدًا، لا أستطيع البقاء يوم واحد دون النظر الى صورتك، أتمنى لو كنت فتاة عادية حتى أستطيع الزواج بك، لكنك مشهورة”.

Advertisements

استجابة بهومي لتعليق المتابع المهووس بحبها، وردت ” مشهورة أو غير مشهورة، لكني لن ادعك تفتقدني، سوف أحافظ دائما على وجودي بالشاشة الكبيرة قدر الإمكان”.

الممثلة انتهت من تصوير أحد أعمالها الفنية بعنوان “بآتي باتني اور وواه”، والفيلم من إخراج موداسار عزيز ويقوم بإنتاجه بوشان كومار، رينو رافي شوبرا، وكريشان كومار. ومن المقرر عرضه في 6 ديسمبر

شارك الممثلة البالغة من العمر 30 عاما في بطولة فيلمها القادم، النجم كارتيك ارايان وأنانيا بانداي. الفيلم نسخة جديدة من فيلم أطلق عام 1978 بنفس الاسم، كما يضم ابارشتي خوررانا في دور شرفي.