شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب الشعبى المصري شعبان عبد الرحيم على كرسي مُتحرك في السعودية.. ماذا يفعل؟ والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 شعبان عبدالرحيم أحيا الفنان شعبان عبدالرحيم، حفلًا غنائيًا،في منطقة البوليفارد، ضمن موسم الرياض، وهو يجلس على كرسي مُتحرك، إذ لم يقدر على الصمود واقفًا فترات طويلة، وخلفه تعزف الفرقة الموسيقية، معاونة إياه على تخطي الحفل بنجاح.

Advertisements ويعد موسم الرياض، آخر مواسم السعودية الـ11، الذي انطلقت بالمملكة العربية السعودية بالعام الحالي، 2019. يذكر أن موسم الرياض، شمل حفلات غنائية للفنان المصرّي، تامر حسني، في أكتوبر الماضي، كما حلّت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أمس، بحفلها الثاني من الموسم الغنائي.

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