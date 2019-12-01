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شكرا لقرائتكم خبر عن مبلغ خيالي للتأمين على ابتسامة جوليا روبرتس والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
جوليا روبرتس
لا شك في أن ابتسامة جوليا روبرتس خلابة وسحرت الكثيرين. ويقول المقربون من النجمة العالمية إن جميلة هوليوود كريمة جداً على نفسها، وتهتم كثيراً بشكلها وخصوصاً بابتسامتها المعروفة بها.
لذا، قررت جوليا التأمين على ابتسامتها كونها الوجه الإعلاني للعديد من الماركات العالمية ومستحضرات التجميل، وتؤدي ابتسامتها دوراً مهماً في استقطاب عروض العمل. لكن اللافت في الأمر أن قيمة التأمين على تلك الابتسامة بلغت 30 مليون دولار، وهو مبلغ كبير جداً وضمانة لها في حال تعرضت لأي حادث.
يذكر أن الجميلة روبرتس لا تمتلك فقط الابتسامة الجميلة، وإنما هي أيضاً صاحبة موهبة فذة وجاذبية فاتنة مما جعل منها واحدة من أفضل ممثلات جيلها، بحيث تربعت على عرش الأجور وكانت الممثلة الأعلى أجراً في هوليوود لأعوام طويلة.
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