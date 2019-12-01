شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يُكرِّم أبطال آسيا في ليلة توشَّحت بالأعلام الزرقاء والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019

تركى ال الشيخ

ليلة زعيم آسيا "الهلال"، كانت عنوانًا لأضخم ليلة رياضية موسيقية تشهدها الفعاليات الفنية بالمملكة؛ تكريمًا لنجوم أبطال آسيا "نادي الهلال" السعودي، لتحقيقه اللقب القاريّ، في حفل كبير أُقيمَ على مسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد، ضمن حفلات "موسم الرياض".



وجاء الحفل بمشاركة كلٍّ من: رابح صقر وماجد المهندس، وحسين الجسمي وراشد الفارس، ونوَّه الأستاذ تركي آل الشيخ عبر حسابه على"تويتر"، بمفاجأة في الحفل، وكانت من أضخم المفاجآت الغنائية؛ حيث حظيت بحضور ومشاركة الفنانين محمد عبده، وراشد الماجد، وأصيل أبو بكر، الذين شاركوا الجمهور الهلالي أفراحه في حفلٍ امتدَّ لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة.

افتتح الفنان راشد الفارس الحفل الغنائي الجماهيري بأغنية "ياهلال"، التي تفاعلت معها الجماهير كثيرًا، لتتوالى بعدها الأعمال الغنائية الرياضية التي قدَّمها لنادي الهلال، وسط فرحة عارمة وحضور جماهيري غفير، من ضمنها أغنية "رقم كم"، وختم بأغنية "عاشت بلادي"، الأغنية الرياضية الوطنية

ليتبعه الفنان حسين الجسمي الذي احتفى بدوره بالهلال عندما حقق لقب الدوري قبل عامين، بأغنية "يا هلال"، وبأداء شاعري وعاطفي يُهدِي الجسمي أغنية وطنية للجمهور السعودي بعنوان "أسود الجزيرة"، وقال الجسمي للجمهور: "بما أنّ السعودية والإمارات واحد، سأقدم لكم أغنية "الجبل"، التي أشعل بها الليلة الغنائية الاستثنائية.

صعد الأستاذ تركي آل الشيخ ليقدِّم نجوم الهلال وأعضاء شرفِه وأبطاله، على خشبة المسرح، ليقدِّم في البداية الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، وأحد الذين خدموا الكيان الأزرق وصنعوا منه إنجازاته، وكذلك لاعبي الهلال السعوديين والأجانب، الذين حققوا الإنجازات مع الهلال.

كما وجَّه الشكر الجزيل لرئيس نادي الهلال الأستاذ فهد بن نافل، واصفًا رجال الهلال بأنهم على قلب رجل واحد، شاكرًا كل من لم تسنح لهم الفرصة للحضور، ونوَّه آل الشيخ بأنّ هذاالإنجاز يُنسَب لبناء أجيال وأجيال، مشيدًا بمدرسة الهلال الكروية في بناء الجيل الذهبي الذي صنع الإنجاز.

وأضاف تركي آل الشيخ بأنّ رئيس الهلال يقف خلف قامة مثل الأمير الوليد بن طلال، مؤكدًا أنّ توفيق الله فوق كل شيء، وأشاد بدعم الأمير محمد بن سلمان وما يقدمه للرياضة السعودية، كما قدَّم درعًا تذكاريًّا لنادي الهلال.

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وبدوره شكر رئيس الهلال فهد بن نافل، تركي آل الشيخ على هذا التكريم، والحفل الضخم، ومكافأته للاعبين على تحقيق بطولة آسيا، كما قدَّم شكره لموسم الرياض وللاعبين على هذا الإنجاز.

حظيت الليلة الغنائية بمجموعة من المفاجآت الفنية، من بينها حضور فنان العرب محمد عبده، الذي يتغنى لأول مرة على مسرحه بأغنية "زرق الفنايل" الرياضية، المُهداة إلى نادي الهلال، وتغنى أيضًا بأغنية "السيل".

كما شارك بالليلة الغنائية الفنان أصيل أبو بكر، ليُطرب الحضور بأغنية "الهلال" وأغنية "قولي متى أشوفك".

وتوالت المفاجآت الغنائية في الليلة الزرقاء، حيث تشارك الفنان راشد الماجد والفنان ماجد المهندس في أغنية "نعم هذا الهلال"، التي سبق وطرحاها هدية للجماهير الهلالية، وكانت بمثابة واحدة من المفاجآت الغنائية، كما صدح راشد بالأغنية الوطنية "من مساري الليل"، وقدَّما أغنية "شرطان الذهب" إهداءً لجماهير العاصمة.

عاصفة من الترحيب قابلها الفنان رابح صقر لحظة صعوده المسرح، ليقدِّم أغنية "هلالنا في القمة"، كما صاحبته آلة العود في غنائه "عمار يا دارنا".

صعد الفنانون المشاركون في ليلة تكريم الهلال لأداء أغنية "سيوف العز"، بطريقة جماعية تعكس الروح الوطنية بين الفنانين والجماهير، بأداء جماعي ومنفرد، ليشكِّلوا مشهد الختام في الليلة الغنائية الرائعة، التي اعتُبرَت ضمن أضخم ليلة غنائية رياضية وكرويَّة.

مقتطفات من الحفل:

الأستاذ سالم الهندي في مقدمة الأسماء في استقبال النجوم والفنانين. حضر الأستاذ تركي آل الشيخ والوليد بن طلال ونجوم الهلال، وجلسوا في المقصورة الرئيسية للمسرح، بمرافقة الأستاذ سالم الهندي. حضر لاعبو الهلال الذين حققوا الإنجازات مع ناديهم، في مقدمتهم سامي الجابر، ومحمد الدعيع، ويوسف الثنيان، ونواف التمياط، ومحمد الشلهوب. حضر أعضاء شرف الهلال، من بينهم أحمد بن سلطان الذي أكّد أهمية المناسبات الرياضية لأيّ نادٍ يحقق إنجازًا للوطن. سادت الروح المرحة بين الفنانين في الكواليس، وكان الفنان راشد الماجد الأكثر تفاعلًا ومرحًا في الكواليس، بينما لم يتوقع الجمهور حضور الفنانين محمد عبده وراشد الماجد وأصيل أبو بكر، حيث مثَّلوا مفاجأة الحفلة الغنائية. توشَّح جميع الفنانين المشاركين، بالشال الأزرق والأبيض لنادي الهلال. حظي فنان العرب محمد عبده بأول حفلة غنائية يُحييها على مسرحه الذي وُضِع باسمه تكريمًا له.

كما شارك الفنان ماجد المهندس بالحفل، وقدَّم أغنية جديدة للهلال بعنوان "آسيا"، وتغنى للحضور بأغنية "فهّموه".