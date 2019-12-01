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شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الفنان المصري محمد فؤاد للرعاية المركزة بعد فقدانه الوعي.. هل حالته الصحية خطيرة؟ والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
محمد فؤاد
تعرض الفنان محمد فؤاد لوعكة صحية دخل على إثرهاغرفة الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة . بدأت القصة عندما شعر "فؤش" كما يلقبه محبوه بإعياء شديد منذ عدة أيام، لكنه تجاهل الأمر وتعامل معه بإعتباره إجهاد بسبب ضغط العمل لكنه فوجيء اليوم –الجمعة- بتعب شديد أعقبه إصابته بإغماء فنقله أهله سريعا إلى أقرب مستشفي وبعد الكشف الطبي عليه تبين إصابته بارتفاع شديد في ضغط الدم، هو ما تسبب في هذه الإغماءة. وتم نقله لغرفة الرعاية المركزة ليتلقي العلاج المناسب.
وأكدت مصادر صحفيه أن حالته الصحية أصبحت مستقرة بحسب تأكيد الأطباء وأنه من المقرر أن يغادر المستشفي خلال الساعات القليلة المقبلة.
يذكر أن فؤاد ينتظر عرض مسلسله "الضاهر" خارج السباق الرمضاني وهو المسلسل الذي شارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من الفنانين وذلك بعد حل أزمات المسلسل مع الفنان والمنتج تامر عبد المنعم وتدور أحداث امسلسل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.
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