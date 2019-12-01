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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان مراكش السينمائي ولأول مرة فيلم سعودي يخوض غمار المسابقة الرسمية والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
مهرجان مراكش السينمائي
انطلق مهرجان السينما الفيلم الدولي بمراكش في دورته 18، بتقديم لجنة التحكيم التي ترأسها الممثلة الاسكتلندية تيلدا سوينتون ، وتضم في عضويتها أسماء عالمية من عالم السينما، إلى جانب المنتج والمخرج المغربي علي الصافي .
كما تم تقديم 14 فيلما من مختلف دول العالم التي تخوض غمار المسابقة، حيث يشارك الفيلم السعودي" آخر زيارة" لمخرجه عبد المحسن الضبعان في التباري على جوائز المهرجان، وهي المرة الأولى التي تشارك فيه المملكة العربية السعودية في مهرجان مراكش
ويعد الفيلم أول فيلم روائي طويل للضبعان، يحكي عودة أب ومعه ابنه إلى قريته التي غادرها سنوات طوال، ليستقر في الرياض ،وهي العودة الأخيرة لزيارة والده الذي يحتضر. كما تشارك تونس بفيلم "طلامس" من إخراج علاء الدين سليم، وفيلم مغربي "سيد المجهول" من إخراج علاء الدين الجم. وتمتد فعاليات المهرجان على مدى أسبوع كامل.
وقد عرف حفل الافتتاح حضور النجمة المصرية إلهام شاهين والممثلة بشرى .وإلى جانب عروض أفلام المسابقة، تعرض أفلام متنوّعة مع تخصيص فقرة لعرض أفلام مغربية في إطار بانوراما السينما المغربية. وتعرض أيضا أفلام لجمهور ساحة جامع لفنا في الهواء الطلق ..
وحرص المهرجان مع بداية الافتتاح في قصر المؤتمرات، أن يحيّي الزوجين الراحلين الفنانة أمينة رشيد وزوجها الإعلامي الكاتب عبد الله شقرون. وقالت مقدمة الحفل، الإعلامية نبيلة الكيلاني إنها المرة الأولى التي يغيب فيها الزوجان عن المهرجان هما اللذان كان لايفترقان ويحضران كل دوارات المهرجان. وتكريما لهما، اختارت إدارة المهرجان أن تترك مقعديهما فارغين .وستشهد الدورة تكريما خاصا للسينما الأسترالية.
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