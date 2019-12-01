فن ومشاهير

روبي تشعل مهرجان القاهرة السينمائي

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السبت 30 نوفمبر 2019

الفنانه المصريه روبي

حظيت الفنانة روبي بترحيب كبير خلال مشاركتها في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

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وغنت روبي مجموعة من أغانيها المعروفة وابرازها "ليه بداري كدة" وسط تفاعل كبير من الحضور.

الإعلامية إنجي علي التي نشرت فيديوهات من المهرجان عبر "إنستقرام" ومن بينها فيديوهات لروبي وهي تغني على المسرح، طالبها متابعيها بنشر كل الفيديوهات الخاصة بـ "روبي" معبرين عن إعجابهم بها وبرشاقتها.

يشار إلى أن الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إنطلقت في 20 نوفمبر\تشرين الثاني الحالي، وعرضت أكثر من 250 فيلماً عربيا وعالمياً، كما شهدت عدداً من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

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