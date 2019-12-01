Fontana By Cirque Du Liban بأول عرض مائي متنقل في الشرق الأوسط

السبت 30 نوفمبر 2019

عرض مائي متنقل

انطلق العرض في بيروت، وهو أول عرض مائي متنقل في الشرق الأوسط. وكان من المقرر إطلاق العرض في السابع من تشرين الثاني، إلا ان التطورات المتلاحقة في لبنان أدت إلى تأخير موعد حفل الافتتاح إلى يوم الجمعة 29 تشرين الثاني، مما يدل على تمسك منظميه به واصرارهم على الإيمان بلبنان، رغم الأوضاع الصعبة.

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حضر العرض الأول عدد كبير من أهل الصحافة والإعلام والوجوه المعروفة، وعدد كبير من الناس الذين استمتعوا بعرض ذي معايير عالمية.

صمم هذا العرض بحلة خاصة وتم العمل لإنجازه منذ نحو عام ونصف العام، ليطل على الجمهور اللبناني بأجمل اللوحات الاستعراضية والترفيهية، حيث يشارك فنانون ورياضيون من لبنان ومختلف أنحاء العالم، بعروض متنوعة. ويلبي رغبات فئات عمرية مختلفة فيستمتع الكبير قبل الصغير.

وشدّد مؤسس السيرك اسحاق ابو ساري على أن السيرك سيرسم دائما البسمة على وجوه اللبنانيين، متحديا كل الصعوبات. حركات بهلوانية، لوحات راقصة، عروضات فنية، واستعراضات رياضية، كلها تجتمع في مكان واحد وفي عرض واحد يمتد على ساعتين من الوقت. ويستمرّ العرض عند واجهة بيروت البحرية إلى ما بعد عيدي الميلاد ورأس السنة..