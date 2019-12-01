شيرين تثير أزمة جديدة في السعودية بوصف منتقديها بلفظ لاذع

السبت 30 نوفمبر 2019

شيرين عبد الوهاب

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب أزمة جديدة خلال حفلها في السعودية، بسبب ردها على منتقديها الذي دشنوا هاشتاغ ضدها "اخرسي_ياشيرين".



شيرين عبد الوهاب حرصت من خلال حفلها الذي أحيته في الرياض، أن ترد على منتقديها الذين دشنوا هاشتاغ "اخرسي_ياشيرين"، بعد نصيحتها للسيدات بسماع كلام الرجل فقالت هذه المرة: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاق عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفة إيه اللي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس".

وصف شيرين عبد الوهاب لمنتقديها بكلمة "عوانس" فتح النار عليها على مواقع التواصل، وتم إعادة تفعيل هاشتاغ "اخرسي_ياشيرين" من أجل الرد عليها والاعتراض على استخدام وصف "عانس" مؤكدين لها أن الزواج قسمة ونصيب وليس أمر يتم المعايرة به.

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كما دخل المشاهير على الخط وحرصوا على التعليق على أزمة حديث شيرين في السعودية، فكتبت الإعلامية السعودية منى أبو سليمان: "اسمعي كلام زوجك، لا تسمعي كلام زوجك؛ يبوس يدك، تغسلي قدمه، إحنا مالنا كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه".

وأضافت منى أبو سليمان في تغريدتها: "كل زوجين يتفقوا ايش معني الحب بالنسبة لهم وكيف يعيشوا مبسوطين مع بعض 70٪ من الوقت وكيف يحترموا بعض، وفكوا أهلنا من السنابات وكل هدية بصورة وتنظير ‎#شيرين.. عوانس"

كما علق الكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم بشكل عنيف على حديث شيرين قائلة: "‏اللي يعرف التافهة شيرين، يقولها: ”إن اللي يسميها المجتمع، عنوسة، مو مسبّة و لا عيارة.. فتاة ما قدر الله أن تلتقي بشريكها، وممكن وراها شخص عضلها ومنعها من حقها في الزواج، وأن دورها كمؤدية ينحصر فقط بالغناء والترفيه عن الناس اللي دافعين تذاكر لهذا الغرض".

محبو شيرين عبد الوهاب دافعوا عنها بأن كل شخص من حقه أن يرد على الهجوم عليه بطريقته، فلماذا يتم إلقاء اللوم عليها الآن؟

يذكر أن أزمة شيرين عبد الوهاب بدأت خلال حفلها الذي أحيته في السعودية في منتصف شهر نوفمبر، عندما مزحت في الميكرفون قائلة: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء"، مما عرضها لانتقادات لاذعة وتصدرها "التريند" بهاشتاغ "اخرسي_ياشيرين" الأمر الذي دفعها للرد على منتقديها.