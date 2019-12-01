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شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا وصف سعد زغلول الفنان المصري حسن فايق بالفنان الأعظم والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
الفنان الراحل حسن فايق
هناك فنانون رحلوا عن عالمنا لكنهم باقين فى أذهاننا بأعمالهم وأدوارهم التى تركوها لنا إرثاً نتمتع به كلما تم عرضها فى أى وقت، الأمر لم يتوقف عند تذكر تلك الأعمال، بل تربينا وتعلمنا منها، لاسيما أنها تناولت وناقشت قضايا مهمة فى مجتمعنا، ومن هؤلاء الفنان المصري الراحل حسن فايق "أبو ضحكة جنان" الذى أصبح بسبب ضحكته من أشهر كوميديانات الصف الأول.
بدأ مسيرته الفنية فى عمر 16 عاماً، وانضم لفرقة عزيز عيد المسرحية، ثم قدم فرقة مسرحية خاص به، ثم قدم العديد من المنولوجات منتقداً الظروف الاجتماعية وقتها، ومع اندلاع ثورة 1919 قدم العديد من المنولوجات التى تندد بالاستعمار وتبث روح الوطنية فى الشعب المصرى، حتى لفت انتباه الزعيم سعد زغلول وأطلق عليه لقب "الفنان الأعظم"، وقدم حسن فايق 166 فيلماُ سينمائياً، وتعرض لوعكة صحية شديدة، وأصيب بشلل نصفى، وظل مشلولاً لمدة 15 عاماً حتى وفاته.
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