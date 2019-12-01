شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تخطف الأنظار.. أمناء الشرطة نجوم على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائى والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019

أمناء الشرطة نجوم على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائى

تألق نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية خلال 9 أيام هى عمر مهرجان القاهرة السينمائى الذى اختتمت فعالياته، مساء أمس الجمعة، حيث تزينت السجادة الحمراء للمهرجان فى دورته الـ41 بنجوم عالميين خطفوا أضواء كاميرات وسائل الإعلام المحلية والعالمية على مدار الساعة أثناء فعاليات المهرجان الذى قدم أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة، من بينها 35 فيلمًا فى عروضها العالمية والدولية الأولى.



رغم تصدر صور نجوم السينما للمشهد كونهم الأشخاص الأبرز فى هذا الحدث السينمائى العالمى، إلا أن الجنود المجهولين فى تنظيم الفعاليات وحفظ الأمن متمثلين فى رجال الشرطة كان لهم لقطتهم الخاصة التى خطفت الأضواء بعيدًا عن الفعاليات الرسمية وعادت بنا مجددًا لروح مهرجان القاهرة السينمائى.

بعد ساعات من اختتام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، الجمعة، انتشرت صورة لأمين شرطة يلتقط صورة لسيدتان من أمناء الشرطة اللائى شاركن فى تنظيم فعاليات المهرجان، وقد لاقت هذه الصورة رواجًا كبيرًا على منصات السوشيال ميديا لتزاحم فى روعتها إطلالات نجوم السينما.

ويشار إلى أنه قد أعلن ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41 جوائزه المستحقة فى حفل شهد تكريم مدير التصوير الإيطالى العالمى فيتوريو ستورارو، والذى قال إنه سعيد بهذا التكريم وأنه شاهد لأول مرة فى حياته فيلما إيطاليا وهو فى عمر السابعة ووقتها شعر بأن التصوير السينمائى والسينما ستكون هى حياته وشهد ايضا تكريم المخرجة اللبنانية نادين لبكى فيما جاءت جوائز المهرجان كالتالى:

فاز فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس، بجائزة "الهرم الذهبي" لأحسن فيلم، ضمن منافسات المسابقة الدولية لـ مهرجان القاهرة السينمائى، فيما فاز فيلم "نوع خاص من الهدوء" إخراج ميكال هوجينور، بجائزة الهرم البرونزي، بالمناصفة، مع الفيلم الصينى "الحائط الرابع" إخراج جانج تشونج، جانج بو بينما فاز الفيلم البلجيكى "شبح مدار" إخراج باس ديفوس بجائزة لجنة التحكيم الخاصة "الهرم الفضي"، ضمن منافسات المسابق الدولية ،و فاز الفنان على ثامر بجائزة أحسن أداء تمثيلى فى مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة، وذلك عن دوره فى الفيلم العراقى "شارع حيفا" للمخرج مهند حيال، وأعلن ذلك فى ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، ووجه المخرج مهند حيان التحية لشهداء العراق الواقفين امام رصاص المليشيات فيما فاز الفيلم الدنماركى "أبناء الدنمارك"، للمخرج علاوى سليم، بجائزة الاتحاد الدولى للصحافة السينمائية "فيبريسي"، وفاز فيلم "شارع حيفا" للمخرج مهند حيال، بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلمفى مسابقة آفاق السينما العربية.

اما الفيلم المصرى احكيلى للمخرجة ماريان خورى، ففاز بجائزة الجمهور التى تحمل اسم الناقد الكبير والمدير الفنى الراحل يوسف شريف رزق الله، وتمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية، وقالت مخرجة الفيلم "مش مصدقة نفسى جايزة الجمهور لفيلم تسجيلى واضح انى فتحت الجراح".

بينما فاز الفيلم الفلبينى مينداناو إخراج بريانتى ميندوزا، بجائزةهنرى بركات لأحسن إسهام فني، وفاز الممثل خوان مانويل جارسيا تريفينا، بطل فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس، بجائزة أحسن ممثل، ضمن منافسات المسابقة الدولية.

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كما فاز فيلم "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، بجائزة نيب محفوظ لأحسن سيناريو، ضمن منافسات المسابقة الدولية لـ مهرجان القاهرة السينمائى، وفازت الممثلة جودى أن سانتوس، بطلة الفيلم الفلبينى "مينداناو" إخراج بريانتى ميندوزا، بجائزة أحسن ممثلة، ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

بينما فازت الممثلة جودى أن سانتوس، بطلة الفيلم الفلبينى "مينداناو" إخراج بريانتى ميندوزا، بجائزة أحسن ممثلة، ضمن منافسات المسابقة الدولية لـ مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وفاز الفيلم الروائى "بيك نعيش" للمخرج مهدى برصاوي، بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان، بينما فاز الفيلم الروائى "بيك نعيش" للمخرج مهدى برصاوي، بجائزة أفضل فيلم عربي، وقدرها 15 ألف دولار.

كما فاز الفيلم الروائى "بيك نعيش" للمخرج مهدى برصاوي، بجائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ضمن منافسات مسابقة آفاق السينما العربية، والفيلم إنتاج تونسى فرنسى لبناني، وشهد المهرجان عرضه الأول فى الشرق الأوسط، وتدور أحداثه حول رحلة "فارس" و"مريم" إلى الجنوب التونسي، والتى تتحول إلى كارثة عندما يتعرض ابنهما الوحيد "عزيز" لطلق نارى عشوائي. إصابته التى تستلزم زراعة كبد تقلب حياة الأسرة رأسًا على عقب، وتكشف عن سر قديم طال إخفائه يكاد يهدد علاقة الزوجين للأبد.

وفاز الفيلم البرتغالى الفرنسى "سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري" للمخرج جابرييل أبرانتيس، بجائزة لجنة التحكيم، المقدمة من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، فيما فاز الفيلم الفلسطينى "أمبيانس" للمخرج وسام الجعفري، بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، والتى أعلنتها لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

الفيلم الذى شهد المهرجان عرضه الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدور أحداثه حول اثنين من الشباب داخل أحد مخيمات الفلسطينية، يحاولان أن يسجلا مقطعًا موسيقيًا لإحدى المسابقات، لكنهما يجدان صعوبة فى ذلك نتيجة الأصوات المرتفعة التى تتسلل إليهما من كل جانب.

وفاز فيلم "أرض الرماد" إخراج صوفيا كيروس أوبيدا، بجائزة شادى عبد السلام لأحسن فيلم، فى مسابقة أسبوع النقاد الدولى، والفيلم إنتاج كوستاريكا، وتشيلي، والأرجنتين، وشهد المهرجان عرضه الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدور أحداثه حول "سيلفا" التى تعيش فى بلدة ساحلية بالكاريبي. وبعد الاختفاء المفاجئ لأمها، تجد نفسها مسئولة وحدها عن العناية بجدها الذى يرفض الحياة، وتصبح مطالبة باتخاذ قرار صعب: أن تساعد جدها على الموت وتواجه الحياة بمفردها تماما.

ونال فيلم "بيروت المحطة الأخيرة" إخراج إيلى كمال، جائزة أحسن فيلم غير روائي، وأعلن ذلك فى ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، والفيلم الذى شهد المهرجان عرضه العالمى الأول، إنتاج لبنانى إماراتي، وتدور أحداثه حول استكشاف مفاهيم الحدود والهوية والانتماء فى منطقة من العالم كُتب عليها أن تكون دائمة الاضطراب، كما فاز الفيلم الرومانى "اعتقال" للمخرج أندريه كون، بجائزة فتحى فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، المقدمة من لجنة تحكيم أسبوع النقاد الدولى.