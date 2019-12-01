تعرف على خطة حفلات وائل كفورى فى 2020

السبت 30 نوفمبر 2019

الفنان اللبنانى وائل كفورى

يستعد النجم اللبنانى وائل كفورى لإحياء 4 حفلات غنائيا فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى شهر فبراير المقبل وتحديدا يوم 7 فى ولاية لوس أنجلوس، ويوم 8 بمدينة أتلانتيك، ويوم 14 بمدينة ديترويت ويوم 15 بمدينة فلوريدا يحيى حفل بمناسبة عيد الحب، ومن المقرر أن يقدم "وائل" من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.



كما يحيى النجم وائل كفورى أيضا حفلاً غنائيًا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة باريس، ويوم الجمعة الموافق 6 مارس المقبل، وعدد آخر من الحفلات فى الدول العربية مثل دبى ومصر والأردن ولم يتم تحديد مواعيد فى الوقت الحالى.

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من ناحية أخرى سجل المطرب اللبنانى وائل كفورى أغنية "سينجل" جديدة لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفأجاة للجمهور وقت طرحها، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد.

وكان كفورى قد طرح أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل في مصر والوطن العربي، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

يذكر أن آخر حفلات وائل كفورى كانت بدبى بأحد الفنادق الكبرى يوم 22 نوفمبر، بمشاركة المطرب ملحم زين.