فى مشهد رومانسى.. رامى مالك وحبيبته لوسى بوينتون يظهران بمباراة كرة سلة

السبت 30 نوفمبر 2019

رامى مالك وحبيبته لوسى بوينتون

التقطت كاميرات وسائل الإعلامى، النجم العالمى المصرى الأصل رامى مالك، برفقة حبيبته لوسى بوينتون، أثناء حضورهما مباراة لكرة السلة بين فريقى واشنطن ويزاردز، ولوس أنجلوس ليكرز، التى أقيمت فى مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبدا رامى مالك ولوسى بوينتون أكثر سعادة من أى وقت مضى وهما يجلسان فى المدرجات لمتابعة المباراة.



وظهر الثنائى فى مشاهد رومانسية أثناء متابعة مباراة كرة السلة، وفى هذا الصدد يقول تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، "بالكاد استطاع ممثل مسلسلMr. Robot ، البالغ من العمر 38 عامًا، أن يغمض عينيه عن صديقته البالغة من العمر 25 عامًا، حيث كانا يجلسان وسط الحشد فى مركز Staples".

ارتدى رامى سترة حمراء ومعطفًا أسود وقبعة رياضية سوداء، وبدا هادئًا تمامًا وهو يتحدث ويمزح مع حبيبته التى يرافقها منذ عامين، وتبادل النجم مصرى الأصل الحديث مع حبيبته وتبادلا الضحك فى حوار دار بينهما لا يعرفه أى شخص غيرهم، وفى الوقت نفسه، بدت لوسى أنيقة فى فستان أسود مزين بزخارف ملونة من الألوان الزاهية، وأكملت إطلالتها بـ"بنطلون" ضيق أسود وحذاء أسود وحقيبة يد بسلاسل ذهبية معلقة على كتفها.

يأتى ظهور الزوجين بعد أن كشفت لوسى مؤخرًا عن طلب عشاقها من صديقها الحائز على جائزة الأوسكار، باستمرار التقاط صور سيلفى، وقابلت لوسى مواطنة لوس أنجلوس، رامى مالك، فى مجموعة Bohemian Rhapsody لعام 2017، حيث لعبا دورا الملك فريدى ميركورى، ومارى أوستن.

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ويذكر أنه فى مفاجأة غير متوقعة للموسم الرابع لمسلسل الأكشن Mr. Robot، بطولة النجم العالمى ذات الأصول المصرية رامى مالك، حصدت الحلقة السابعة من الموسم الأخير التى جاءت بعنوان 407 Proxy Authentication Required، على التقييم النهائى 10/10 عبر موقع التقييمات الشهير IMDB.

وشارك أكثر من 9 آلاف شخص فى التقييم عبر الموقع الشهير، لتحتل الحلقة على الدرجة النهائية فى سابقة غير مشهودة للمسلسل الشهير الذى يستمر عرضه حلقات موسمه الرابع حالياً عبر شبكة القنوات الأمريكية الشهيرة.

ينتمى مسلسل Mr. Robot لفئة الدراما والجريمة، وهو من إخراج المخرج الأمريكى المصرى الأصل سام إسماعيل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، رامى مالك، كريتسان سلاتر، بورتيا دوبلداى، كارلى شايكن، مارتن والستورم، ستيفان كورنيليسيت، مايكل كريستوفر، جراس جمر.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى حول مبرمج يدعى إيليوت يعانى من اضطراب فى السلوك يجعله يظن أن السبيل الوحيد الذى سيمكنه من التواصل مع الناس هو قرصنتهم بشكل دائم، فيستعمل قدراته ومهاراته كوسيلة لحماية الأشخاص الذين يهتم بهم، لكنه سيجد نفسه فى تقاطع طرق بين شركة الحماية الإلكترونية التى يعمل بها، والمؤسسات الخفية التى تسعى للإطاحة بالشركات الأمريكية.