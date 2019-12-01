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شكرا لقرائتكم خبر عن بيع مقتنيات النجوم من "منديل أم كلثوم " إلي " قلم نجيب محفوظ " والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
ام كلثوم
يرحل الفنان ويترك خلفه فن باقى في قلوب محبيه، يعيشون معه أحلي الذكريات، ولكن بعضا من هؤلاء يحرص على أن يقتني شيئا من متعلقات فنانه المفضل فيدخل الجميع في منافسة للفوز بمنديل أو قلم أو سيارة كان يقتنيها النجم ليتلمس منها بعضا من أريجه، وفي التقرير التالي نستعرض بعض مقتنيات النجوم التي بيعت بعد رحيلهم
عرضت متعلقات أم كلثوم بمزاد علني في القاهرة عام 1999 والتي شملت نظارتها السوداء ومنديل أحمراللون مصنوع من قماش الشيفون الشفاف وتم بيعهما بمبلغ 5.5 ملايين دولار
فستان المطربة صباح، الذي سبق ووصفته بأنه نادر وأغلى ما تملك، وصل ثمنه إلى 2000 دولار، واشتراه الايطالي دوناتو
البدلة البيضاء الشهيرة التي ارتداها فريد شوقي في أكثر من عمل، بيعت بألف دولار
سيارة الفنان رشدي أباظة موديل 1963 عرضها أحد أفراد عائلته للبيع مقابل مبلغ 160 ألف جنيه فقط
كما بيع في المزاد قلم الكاتب الكبير نجيب محفوظ بـ 6650 دولارا
بعض مقتنيات الفنان عبد الحليم حافظ كان لها نصيب من البيع مقابل ثلاثة آلاف دولار، وهي رسالتان بخط اليد، وجههما المطرب المعروف إلى أحد أصدقائه قبل وفاته .
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