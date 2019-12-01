متابعة بتجــــــــــرد: نقل الممثل الأميركي ​بيلي زين​ أجواء رحلته إلى مصر وزيارته إلى أهرامات الجيزة الى متابعيه على هامش تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ41. ونشر بيللي عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات التي تنقل جولته في الأهرامات وخارجها وداخل الهرم الأكبر. ويشار الى أن بيلي زين اشتهر من خلال دور “كال هوكلي” في فيلم ​Titanic​، بعد نجاحه في فيلم “​تيتانيك​”، قدم عام 2001 دورًا مهمًا في فيلم The Believer نال عنه استحسان النقاد، كما فاز عنه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صندانس السينمائي عام 2001.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيلي زين بطل فيلم Titanic أمام الأهرامات – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.