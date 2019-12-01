مصر.. براءة رانيا يوسف ووفاء عامر بقضية سب خالد يوسف

متابعة بتجــــــــــرد: برأت محكمة جنح الدقي في مصر، اليوم السبت، الفنانة وفاء عامر والفنانة رانيا يوسف، من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف.

وكانت الفنانتان رانيا يوسف ووفاء عامر قد ظهرتا في أحد البرامج التلفزيونية، وعبرتا عن غضبهما من المخرج خالد يوسف، ورفضهما العمل معه في أي أعمال فنية مقبلة.

يذكر أن محكمة جنح الدقي استعلمت في جلسة محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة رانيا يوسف واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، من مجلس النواب عما إذا كان المدعي بالحق المدني يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس برلمان من عدمه، وكلفت النيابة تنفيذه وأجلت الجلسة ليوم 19 نوفمبر الجاري.

واختصم “المخرج” في دعواه كلا من بسمة عبد الجواد وهبة وشهرتها “بسمة وهبة”، مقدمة برنامج “شيخ الحارة” والمذاع على قناة “القاهرة والناس”، ورانيا سيد محمد السيد الشهيرة بـ”رانيا يوسف”، وطارق محمود عبد الفتاح نور صاحب ورئيس مجلس إدارة قناة “القاهرة والناس” الفضائية، ومحمد عوض معد برنامج “شيخ الحارة”، المذاع على القناة الشهيرة.

وأشار المخرج خالد يوسف في دعواه إلى أنه في غصون شهر رمضان الماضي استضافت بسمة وهبة بصفتها مقدمة برنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، الفنانة رانيا يوسف، وأفردت مساحة كبيرة للخوض في سمعته وشرفه.