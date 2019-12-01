متابعة بتجـــــــــــرد: خرج المغني العالمي فرنش مونتانا من وحدة العناية المركزة بعد 9 أيام على دخوله المستشفى.
وقد طمأن مغني الراب مونتانا الجمهور على صحته من خلال نشر صورة له من داخل غرفة المستشفى في لوس أنجلوس.
وأرفق فرنش مونتانا الصورة بتعليق عن وضعه الصحي، فكتب: “شكراً للجميع على الصلوات والحب والدعم”، وأضاف: “خرجت أخيرًا من وحدة العناية المركزة وأتحسن يوماً بعد يوم!!!”.
إشارة الى أن مونتانا كان قد أُدخل المستشفى يوم 21 تشرين الثاني بسبب معاناته مشاكل في القلب والغثيان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دخوله العناية المركزة.. فرنش مونتانا يطمئن الجمهور على صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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