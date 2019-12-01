هيثم الشاولي يستعد لبطولة فيلم سعودي من تأليفه

يستعد الفنان السعودي هيثم الشاولي لبطولة فيلم سينمائي من تأليفه، يروي جانبا من حياته كطبيب ومطرب من نجوم التسعينيات.



وانتهى الشاولي أيضا من تصوير أغنية بعنوان "وين الأسمر" من ألبومه الجديد "أول رومانسيات" الذي طرح منذ عدة أشهر من كلمات عصام مصطفى وألحان أشرف سالم وتوزيع مايكل جمال ووائل صبري وإخراج المخرج السوري مجد طالب الحجلي.

وسبق للشاولي تصوير عدة أغنيات من الألبوم وهي "إسكندرية والسعودية بلادي"، "يا غاليه يا مصر"، "راجع"، و"حبيبي إنت فين".





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وتأتي عودة الشاولي للغناء بعد توقفه فترة تزيد على ١٢ عاما لانشغاله بالعمل الطبي والإنتاج الفني، وإنشاء أول مركز لتعليم الموسيقى في السعودية عام 2010.

ويعتبر الشاولي من أشهر نجوم جيل التسعينيات وكان من المشاركين في تأسيس الأغنية الشبابية في مصر، ومن أشهر أغنياته "أحلى الأشواق، عيني على الأيام، بحبك، خايف، وفاضل على الحلو".





وقدم الشاولي أغنية باسم "بتغرب"، تعتبر أول أغنية في الشرق الأوسط تم تصويرها بتقنية الجرافيك والرسوم المتحركة وتم اختيارها ضمن أفضل الكليبات على مستوى العالم في قناة mtv العالمية عام 1996.